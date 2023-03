Esto no es un simulacro: BTS podría no regresar en 2025

Esto nos duele tanto como a ustedes, ARMY: BTS podría no volver en 2025, y si lo hace, podría ser con una nueva disquera. Aquí les contamos lo que sabemos al respecto.

Lamentamos decirles esto, fans de BTS, pero es muy probable que la banda no vuelva en 2025 tras su pausa por su servicio militar.

Y en caso de que sí regrese, puede que la agrupación lo haga con una nueva empresa de medios, algo sobre lo que habló el productor Bang Si Hyuk, responsable de la creación del grupo, en una conferencia especial.

BTS, ¿lejos de reunirse de nuevo?

El año pasado, el grupo anunció una pausa de casi tres años debido a que a cada miembro le había llegado el turno de realizar su servicio militar en su natal Corea del Sur.

Recordemos que en aquel país, el servicio militar es obligatorio e ineludible para todos los varones, aunque los miembros de BTS habían adquirido una concesión por parte del gobierno para retrasarlo lo más posible debido al éxito internacional que estaban teniendo como grupo.

Jimin fue el primer integrante de la banda en empezar su servicio militar el pasado 13 de diciembre, y actualmente J-Hope está en espera de que le asignen una fecha y unidad para hacer lo propio.

Y aunque los integrantes prometieron a sus fans, autodenominados como ARMY (un término que te explicamos a fondo en este enlace), que sólo estarían fuera durante casi 3 años, la realidad es mucho más complicada.

Bang Si Hyuk habló al respecto en la conferencia especial Kwanhun Club, haciendo constar que cuando de trata de asuntos del ejército, no se podía decir si el tiempo se podía extender o acortar para los integrantes, por lo que ellos podrían pasar mucho más tiempo en el servicio militar.

Además, es una realidad que muchas celebridades que han pasado por procesos similares deciden tomarse un descanso antes de regresar activamente a sus actividades como estrellas, ya que el labor en la milicia los dejaba bastante exhaustos.

BTS podría tomar otro rumbo al regresar

Otra situación preocupante para la industria y los fans es que aunque la banda regrese, no necesariamente lo hará con la empresa que la reunió, ya que su contrato de exclusividad culminará en 2024, y no se sabe si los miembros firmarán de nuevo con ella estando en activo en sus servicios.

“Tengo cuidado de hablar porque las negociaciones de contrato con un grupo tan grande como BTS pondrían tener consecuencias en la sociedad”, dijo al respecto Bang Si Hyuk.

El productor también hizo constar que le dará libertad total a cada integrante de la agrupación para decidir si quiere firmar de nueva cuenta con HYBE y BIGHIT, los conglomerados que han llevado sus carreras musicales, o si preferirán irse a otra empresa, incluso alguna de Estados Unidos.

Aunque no hay nada definitivo al respecto hasta ahora, el panorama no resulta tan prometedor por el momento, por lo que no quedará de otra que esperar y observar cómo evolucionan las cosas para los integrantes del grupo, sus fans y la industria.

