Chris Brown lanzó indirecta a Rihanna tras su presentación en el Super Bowl 2023

Chris Brown reaccionó a la presentación de Rihanna en el Super Bowl 2023 y los fans lo rechazan.

Chris Brown reaccionó a la presentación de Rihanna en el Super Bowl 2023, sin embargo, los fans no están de acuerdo con ello, ya que se trata del ex tóxico de la cantante que no quieren que se le acerque más. Y es que la solista originaria de Barbados ha hecho historia en el show de Medio Tiempo tras su regreso a los escenarios y, además, por la noticia de la espera de su segundo hijo en pleno espectáculo.

La noche de Rihanna en el Super Bowl 2023 es considerada una de las más especiales y tanto fans como celebridades acudieron a apoyarla, entre ellos, ASAP Rocky, quien aplaudió orgulloso ante el show de la mamá de sus hijos. Sin embargo, hubo alguien más que también celebró el regreso de Riri, Chris Brown, quien se pronunció tras el espectáculo de su exnovia.

Chris Brown reaccionó a la presentación de Rihanna en el Super Bowl 2023

A través de su cuenta de Instagram, Chris Brown lanzó una indirecta a Rihanna tras su presentación en el Super Bowl 2023, con quien mantuvo una relación en 2008, aunque las cosas no terminaron nada bien, pues trató de un amor basado en la toxicidad y la violencia.

En sus stories de Instagram, Chris Brown demostró apoyo a Rihanna escribiendo: ‘Go, Girl’, acompañado de un emoji de corazón, justo cuando la cantante se encontraba en plena presentación.

Los fans de Riri no tardaron en reaccionar y rechazaron totalmente el supuesto apoyo de Chris Brown, pues no es ningún secreto todo el dolor que le provocó a la cantante.

La historia detrás de Rihanna y Chris Brown

Rihanna y Chris Brown se conocieron en 2005, cuando apenas eran unos adolescentes y ambos estaban luchando para ganarse un lugar en la industria de la música. Fue hasta 2008 que los músicos empezaron a tener una relación amorosa y enseguida llamaron la atención de los medios, ya que fue una sincera amistad que se convirtió en amor.

Aparentemente, la pareja lucía muy feliz y enamorada, sin embargo, en 2009 surgieron rumores de infidelidad por parte del músico y, en una de esas discusiones por tal motivo, las cosas empeoraron y lo que eran palabras, se volvieron golpes de Chris Brown hacia Rihanna.

Rihanna fue víctima de lesiones graves, pues Chris Brown estrelló su cabeza contra la ventana y le mordió el brazo en medio de una pelea. El músico no negó las agresiones y se entregó a la policía, por lo que fue sentenciado a servicio comunitario, asesoramiento sobre violencia doméstica y cinco años de libertad condicional formal, además, por supuesto, no podía acercarse a la cantante.

Ambas celebridades guardaron silencio sobre su relación durante mucho tiempo, hasta que en cierto momento Rihanna confesó que Chris había sido su primer amor verdadero y que todas las emociones que había vivido en aquel entonces la canalizó trabajando en su álbum Rated R.

Años más tarde, Rihanna y Chris Brown retomaron comunicación pero únicamente para perdonar el pasado y cerrar aquel tormentoso ciclo. Actualmente, ambos se encuentran en caminos completamente diferentes, viviendo cada uno su vida.

Pese a que es cosa del pasado, los fans no tardaron en reaccionar ante la indirecta de Chris Brown y desean que no se involucre en la vida de Rihanna una vez más.

