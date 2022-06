Nirvana dio el peor concierto de su historia en Argentina para castigar al público

Después de que el público abucheara e insultara a la banda abridora, Kurt Cobain arruinó su propio concierto a modo de venganza y todo quedó grabado en video.

En octubre de 1992, Nirvana llegó a Buenos Aires, Argentina para dar un concierto en el estadio José Amalfitani, también conocido como Estadio Vélez. Kurt Cobain, Dave Grohl y Krist Novoselic iban acompañados de Courtney Love y su hija, Frances Bean Cobain. Acababan de lanzar ‘Nevermind’ y, como parte de su gira sudamericana, se presentarían en el (ahora infame) Coca Cola Rock Festival con un cartel de ensueño: además de Nirvana estaban los teloneros Brian May, Joe Cocker, Keith Richards, B-52′s y Os Paralamas. Sin embargo, la noche terminó saboteada por la misma banda de Seattle, que dio el peor concierto de su historia para vengarse del público machista.

El concierto de Calamity Jane en Argentina

El 30 de octubre de 1992, Nirvana cerraría después de las presentaciones de la banda argentina Los Brujos y Calamity Jane. Estas últimas eran una banda originaria de Portland, Oregon y fueron parte del movimiento Riot Grrrl dentro del grunge: se codeaban con L7, Babes in Toyland y Bikini Kill. La vocalista y guitarrista de la banda, Gilly Ann Hanner, era buena amiga de Kurt Cobain desde que se conocieron en Olympia y las dos bandas tocaron juntas en Portland.

Esa noche, en el Estadio Vélez, Los Brujos tocaron su setlist normalmente. Después de ellos seguía Calamity Jane. En cuanto las cuatro mujeres subieron al escenario, el público las recibió con abucheos e insultos, les arrojaron objetos como monedas y pilas de cámaras fotográficas, les escupieron y les mostraron los genitales. Años después, Hanner dio una entrevista a Clarín en la que abordó el incidente como uno de los peores de su carrera:

“Lo que sucedió en Buenos Aires fue que todo era inmenso y que teníamos una barrera con el lenguaje. Estábamos fuera de nuestro elemento mientras nos arrojaban monedas, escupidas, piedras y algunos incluso exhibían sus penes”, recordó. “Nos gritaban ‘¡putas!’ y mostraban los genitales, así que más allá de la impaciencia que podían tener por ver a Nirvana, lo tomamos como algo de género”.

Después de eso, cuenta Hanner, ella y sus compañeras de banda tardaron años en reponerse: “Esa noche tuvo un gran impacto en nuestra autoestima. Combinado con el hecho de regresar a casa con nuestras guitarras rotas y tener que esperar tres meses a que nos pagaran por un problema del management. Estábamos descorazonadas y decidimos volver a Oregon sin siquiera terminar el tour. Nuestro ánimo estaba por el suelo y nos tomó años recuperarnos”.

El peor concierto en la historia de Nirvana

Tras los abucheos a Calamity Jane, Nirvana salió por fin al escenario. Kurt Cobain no ocultó lo molesto que estaba con el público argentino que había humillado a sus colegas y compañeras. Para ese concierto tenían planeado un setlist que incluía varias canciones del ‘Nevermind’, pero la banda decidió vengarse y tocaron canciones suyas poco conocidas (por esa razón, paradójicamente, los más clavados dicen que fue uno de los conciertos con el mejor repertorio en la historia, aunque eso es debatible).

Cobain balbuceó las letras y cantó de mala gana. Dos veces tocaron el intro de “Smells like Teen Spirit” pero nunca la canción completa, como para ilusionar al público con que iban a tocar su tema más famoso y al final no ocurría. Al final, después de un encore con “All Apologies” y “Endless Nameless”, Cobain rompió su guitarra y se fue. Puedes ver el triste y legendario concierto completo a continuación:

En el libro ‘Nirvana: The Chosen Rejects’, de Kurt St. Thomas y Troy Smith, los autores citan una ocasión en la que, años después, Kurt Cobain habló de lo que pasó con Calamity Jane en Buenos Aires: “Durante todo su repertorio, el público arrojaba dinero y todo lo que tenían en sus bolsillos, basura y piedras, solo para amedrentarlas. Llegó un momento en que las chicas no pudieron más y empezaron a llorar. Fue terrible, una de las peores cosas que he visto, una gran masa de sexismo”.

