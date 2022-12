¡Ansiamos que la banda vuelva a los escenarios! Y por ello aquí te compartimos el setlist que nos encantaría escuchar si Belanova regresara para no extrañarlos tanto.

Así como RBD anunció su próximo retorno a escenarios con casi todos sus integrantes, el público pide que otra banda de principios de los 2000 se reúna pronto: Belanova. Y por eso, aquí compartimos el setlist que nos encantaría escuchar si Belanova regresara a dar un concierto que seguro nos dejaría conmovidos y extasiados ¡a todos!

¿Quién fue Belanova?

Es imposible que no hayas escuchado, aunque sea una vez, una rola de Belanova en la radio, en el antro, en alguna fiesta o hasta en el sonidero del tianguis, pero si nunca le prestaste atención, aquí te contamos un poco sobre el origen de la banda y quiénes la compusieron.

Belanova es una agrupación formada en el 2000 por la vocalista Denisse Guerrero, el tecladista Edgar Huerta y el bajista Ricardo Arreola, quienes decidieron que su género predilecto sería el electro pop, aunque también tienen canciones de género balada y hasta con toque de mariachi.

Tienen seis álbumes de estudio oficiales, que son:

Cocktail, del 2003.

Dulce Beat, del 2005.

Fantasía Pop, del 2007.

Sueño Electro I, del 2010.

Sueño Electro II, del 2011.

Viaje al Centro del Corazón, del 2018.

Como te habrás dado cuenta, pasaron prácticamente 7 años entre su penúltimo y último disco, por lo que muchos fans creyeron que desde el 2011 la banda ya estaba inactiva, algo que volvió a ocurrir después de aquel álbum.

Ninguno de los miembros de la banda han hecho comentario alguno de un posible regreso desde el 2018, salvo Edgar Huerta, quien hace un par de años comentó a un medio de difusión nacional que el grupo no se había separado, sino que simplemente se había tomado una pausa para descansar y continuar con algunos proyectos personales.

Huerta aseguró que están trabajando en un material de celebración por su 20 aniversario, cumplido justamente hace dos años, pero hasta la fecha no se ha hecho un anuncio oficial al respecto ni han salido rumores sobre ello.

Lo que sí es una realidad es que el público los quiere de vuelta, al igual que a RBD, y por ello aquí te va el setlist que nos encantaría escuchar si Belanova regresara a escenarios próximamente, el cual ya andamos cantando para aguantar la espera.

El setlist que nos encantaría escuchar si Belanova regresara

Rosa Pastel

Es la canción con la que casi todos conocimos y nos enamoramos de Belanova; la que no dejamos de cantar en el karaoke y que seguro todos tenemos en la playlist. Formó parte del segundo álbum de la banda, y se estrenó en abril del 2006.

A casi tod@s nos duele imaginar que somos esa chica de la canción que se sabe enamorada de una persona con la que quiere llegar al altar aunque reconoce que es una persona tóxica, y que no hará que la relación fluya de manera sana. ¡Auch!

Baila mi Corazón

Nuestro corazón también baila cuando le dan play a esta rolita, que fue el primer sencillo del tercer disco de la banda y que llegó a oídos del mundo en julio del 2007. Es uno de los temas más melosos del grupo; como si un algodón de azúcar lo hubieran convertido en canción.

Y es que justamente así se siente estar enamorad@: como un estallido de emociones y el corazón totalmente desbocado. Belanova sí que supo poner en palabras y melodía esa sensación de sentir un cosquilleo en el interior cuando vemos a la persona que nos encanta.

Cada que…

Qué curioso que en el mismo disco en el que se encuentra “Baila mi Corazón” también esté esta rola, que se estrenó en enero del 2008 e hizo que la banda alcanzara una fuerte popularidad en Estados Unidos, en listas como Billboard Hot Latin.

La canción es la opuesta a la anterior porque nos muestra lo que se siente estar enamorados… sin ser correspondidos, y lo mucho que duele recordar a la persona a la que nuestro corazón le pertenece y que no lo pudo querer…

Niño

¿Cómo decirle a la persona que amamos que lo nuestro… simplemente ya llegó al fin? Eso es lo que el grupo se planteó con esta canción de su segundo álbum, estrenada en 2005 y que incluso formó parte de un comercial para la marca Pizza Hut.

A veces la vida nos manda señales para que dejemos ir aquellas cosas que no nos ayudan a avanzar y nos impulsemos a seguir adelante. Pero, cuando se trata de dejar ir un amor… las cosas no son tan sencillas. Y esta canción posiblemente ayuda a que el golpe no sea tan doloroso.

Me Pregunto

Esta canción fue la gran impulsadora de la banda hacia el éxito internacional, ya que se mantuvo en los primeros lugares de listados musicales durante semanas tras su estreno en 2005. Formó parte de su segundo álbum.

La letra de la rola nos hace imaginar que somos esa persona que va por la ciudad pensando en todo y nada a la vez y, de pronto, se encuentra con algo que le hace recordar a aquella persona que alguna vez amó, y que simplemente ya no forma parte de nuestra vida.

One, Two, Three, Go!

Una rolita de Belanova que sin duda pone a todos a bailar y cantar es ésta, que formó parte de su tercer disco como el tercer sencillo, y llegó al mundo en 2008. El video se grabó en la Escuela Superior de Educación Física de la CDMX, y nos recuerda mucho a estos gimnasios de escuela gabacha que hemos visto en muchas películas.

¿Cómo hacerle entender a esa persona especial que simplemente nos encanta y que no queremos a otra persona que a él/ella? De eso nos habla su letra, que también pide una respuesta de la parte contraria. Es directa, ¡pero muy efectiva!

Por Ti

Otra rola que amamos del disco “Dulce Beat”, lanzada en noviembre del 2005 y que se mantuvo en los primeros lugares de listados musicales en nuestro país, batiendo incluso el récord del video musical que mayormente estuvo en el primer puesto del listado Top 20 de MTV Latinoamérica.

A veces no nos damos cuenta de que nuestras acciones dañan a la persona que amamos, y es bueno hacer una pausa para pedir disculpas y hacerle ver que esa persona nos importa, y que queremos que las cosas funcionen. Esta rolita es la mejor manera de lograr eso.

No me Voy a Morir

Se trata de la segunda canción del su cuarto álbum, estrenada en 2010 con un video clip que muestra una especie de viaje surreal a través de los hermosos paisajes del parque El Chico, en el estado de Hidalgo.

Las rupturas nunca son sencillas, y menos aún cuando amamos mucho a la persona con la que estábamos. Muchas veces sentimos como que el mundo se nos acaba, pero esta rola justamente da esperanza porque nos ayuda a recordar que hay mucho más por qué vivir.

Tus Ojos

Claro que no podíamos pedir un concierto de Belanova sin incluir el primer sencillo de su primer disco, estrenado en 2003 y que alcanzó el primer puesto del Top 100 de canciones más escuchadas en México en su momento.

Esta canción es todo un poema para esa persona especial. Es como decirle que, a través de sus ojos, comprendemos todo lo que está bien en el mundo y la belleza del mismo. Una rola que no se debe dedicar a la ligera.

Nada de Más

Es la canción insignia del cuarto disco del grupo, que llegó a radiodifusoras mexicanas en 2010 y se mantuvo en los primeros puesto de listados de canciones más escuchadas iTunes, Top 40 y Top 100.

Esta es una de esas rolitas que nos hacen querer cortarnos con galletas de animalitos, porque su letra es demasiado triste: nos recuerda a aquella vez guardamos la esperanza de que ese ser amado volvería a nuestra vida en algún momento pero, simplemente, eso nunca ocurrió.

En tu Mirada

Es el segundo tema del último disco de la banda, estrenado en 2018. No todos conocen esta rola, ya que no formó parte del paquete promocional del álbum, pero su beat seguro te hará bailar si la escuchas en viva voz de Denisse.

Se trata de una canción que reconoce cuando estamos enamorados de una persona que sabemos que nos hará daño pero que, aún así, decidimos seguir amando porque simplemente no nos queda de otra (y no queremos dejar de hacerlo).

Toma mi Mano

Se lanzó en 2007 como parte del soundtrack del remake de la película “Hasta el Viento Tiene Miedo”, y fue un tema especial porque incluso contó con la participación del artista Fito Páez en el piano.

Es una rola aparentemente triste, pero su letra es muy esperanzadora: nos recuerda que no estamos realmente solos en el mundo, y que podemos confiar en algunas personas cuando sentimos que las cosas simplemente no avanzan.

Mariposas

Se trata de la primera canción del quinto álbum de la banda, que se estrenó en 2011 con un videoclip que nos muestra un mundo onírico en los tres colores primarios: amarillo, rojo y azul, así como a una mariposa revoloteando por ahí.

Porque, justamente, la canción es una explicación de lo que muchos sentimos en el estómago cuando vemos a la persona que nos gusta, y es una forma de decirle que estamos dispuestos a todo con tal de hacerle sentir igual cuando nos ve.

Sólo Dos

Es un tema original de un disco especial que la banda lanzó en 2013: “Canciones para la Luna - Sinfónico en Vivo”, el cual cuenta con rolas especiales interpretadas en vivo con una banda sinfónica y nuevos arreglos para las mismas.

Esta canción es un ejemplo de cómo en la soledad podemos únicamente querer estar con la persona que amamos; ser sólo dos personas en un mundo vacío, para no tener que compartirlo en soledad.

Eres Tú

Una canción especial que no forma parte de ninguno de sus álbumes pero sí de la versión en español de la banda sonora de la película “High School Musical”; se trata de una traducción libre de la canción “What I’ve Been Looking For”.

Nuestros adolescentes internos seguro se sentirían agradecidos si Belanova toca esta rolita en vivo, ya que no hay escena más romántica en la película que cuando Troy y Gabriella se la cantan el uno al otro, o escena más icónica que la forma en que Sharpay y su hermano la entonan en las audiciones.

Cásate Conmigo

Es la primera canción de su último álbum, y una de las principales rolas que lo promocionó desde 2016 (aunque el disco llegó dos años después). La escribieron los miembros de la banda con ayuda de otros compositores mexicanos.

Cuando hay amor de verdad y éste es fuerte, ¿para qué necesitamos una boda enorme? Justo de esto habla la canción, que es una llamada al amor libre, a decirle adiós a las apariencias y a las cosas pomposas en aras de un amor real.

Nada Es Igual

Es la segunda canción del último disco del grupo, y también se estrenó como promocional para el álbum, sólo que este sencillo llegó meses después del lanzamiento, no como la canción anterior.

Perder a una persona que quisimos mucho, ya sea porque se fue de nuestra vida o pasó a otra existencia, es durísimo. Nos hace sentir como que todo nos sale mal y que la vida ya no tiene sentido. Esta canción, justamente, explora ese sentimiento.

Polaroid

Es la séptima rola del disco “Viaje al Centro del Corazón” aunque fue la tercera del disco en estrenarse como promocional para el mismo. Tanto la canción como su videoclip se grabaron en Estocolmo, Suecia, por lo que el video muestra partes maravillosas de la ciudad.

Esta rola nos recuerda a esos amores pasajeros de solo una noche que se quedan grabados en el corazón y en la piel durante muchísimo tiempo, como un retrato o una foto que se mantuvo a salvo dentro de nosotros para la posteridad.

¿Qué otras canciones añadirías al setlist que nos encantaría escuchar si Belanova regresara? Compártenos tus comentarios y propuestas en nuestros canales digitales, y si buscas más contenido sobre Belanova, aquí te dejamos estos enlaces: ¿Los integrantes de Belanova murieron? Lo que pasa si le preguntas a Alexa; y La historia de cómo Belanova eligió el nombre de ‘Rosa Pastel’ el mismo día que la tocó por primera vez en vivo.

