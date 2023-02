Famosos que nos dejaron en shock porque no conocían a Harry Styles

Parece que Harry Styles es casi mundialmente reconocido.

Famosos que no sabían quién era Harry Styles porque no lo conoce todo el mundo como pensamos; y es que el cantante británico es considerado uno de los mejores de la actualidad y es mundialmente reconocido, bueno, más o menos, porque incluso personalidades del entretenimiento no habían escuchado del músico, pese a su trayectoria.

Harry Styles cuenta con una carrera de más de diez años, sus inicios fueron en la boyband One Direction y, años más tarde se arrancó como solista, momento en el que empezó a ganarse un gran reconocimiento de la industria y se hizo un ícono de la actualidad. Harry no sólo es músico, también es actor y una inspiración de la moda, además de empresario, y cada vez más se ha ganado el amor del público, la crítica y los mismos colegas.

Famosos que no sabían quién era Harry Styles

1. Ashton Kutcher

Durante una entrevista con Jimmy Fallon, Ashton Kutcher recordó una anécdota que lo avergonzó un poco en aquel momento. Y es que años atrás el actor y su esposa Mila Kunis fueron invitados a una fiesta de karaoke; en ésta, vieron que un joven tomó el micrófono y se puso a cantar una canción de ABBA. Obviamente, no se trataba de un karaoke de aficionado, su voz impresionó a los presentes, incluidos Ashton y Mila, por lo que el actor se acercó al joven y le recomendó que se dedicara al canto porque lo hacía muy bien.

Posteriormente, Ashton comentó con el anfitrión de la fiesta que estaba encantado con la voz de aquel joven, por lo que su amigo le dijo que se trataba de nada más y nada menos que de Harry Styles, pero tampoco reconoció de quién se trataba.

Actualmente, Ashton Kutcher cuenta su anécdota con bastante gracia, sin embargo asegura que hoy en día admira al músico y que lo reconocería en cualquier lugar.

2. Evangeline Lilly

Recientemente, Evangeline Lilly confesó hace un tiempo no tenía de quién era Harry Styles cuando vio su escena poscrédito en ‘Eternals’, y es que el músico aparece como un nuevo personaje, Starfox, que promete ayudar a los héroes principales de la cinta, Thena, Druig y Makkari a encontrar a sus amigos que han desaparecido.

Esto ocurrió en 2021, por lo que en ese entonces Harry ya era una estrella de pop bastante reconocida, por lo que la anécdota de la actriz dejó a sus acompañantes en shock, durante una entrevista para promocionar Ant-Man 3. Lilly pensó que se trataba de un actor al azar y aseguró que si continuaba en la carrera, llegaría muy lejos.

“Tengo que decir, al final de ‘Eternals’, cuando ese tipo entró en el barco en los créditos finales… Bueno, para mí, era ‘ese tipo’, y yo estaba como: ‘¿Quién es ese chico? Porque va a tener mucho éxito. Tiene un gran mojo’”, recordó Lilly. “Lo juro por Dios. Yo estaba como: ‘Va a ser una gran estrella’. Eso es lo que pensé para mí mismo”, mencionó.

3. Noel Gallagher

Noel Gallagher es mundialmente reconocido por ser parte de la banda inglesa Oasis, aunque también es un enemigo declarado de Harry Styles. Y es que hace unos años, el hermano Gallagher aseguró que el solista británico no compone sus propias canciones y que preferiría estar rodeado de muchas chicas… parece que él sí ubica el nombre del ganador del Grammy 2023, sin embargo, no es mucho de su agrado.

“Con algo de alegría, estará rodeado de muchas chicas, les puedo asegurar que no tiene una guitarra acústica tratando de escribir un ocho medio para algo. La gente de mi edad se ha dejado llevar, son idiotas gordos y calvos con tatuajes que se desvanecen. Se sientan en su garaje y escriben algo como ‘Sign of the Times’ para Harry Styles. Que, francamente, mi gato podría haber escrito en unos 10 minutos”, expresó el músico.

4. Zayn Malik

Okey, obviamente Zayn conoce a Harry pues pasaron varios años de su adolescencia juntos en One Direction, sin embargo, las declaraciones del músico hacia su excompañero no suenan a que hayan sido grandes amigos.

A través de una vieja entrevista con Us Weekly mencionó que sí mantenía contacto con sus excompañeros pero que las cosas no eran como antes ya que todos estaban creciendo personal y profesionalmente. Asimismo, fue cuestionado sobre su posición con Harry Styles y Zayn aseguró que nunca habló realmente con él.

“Para ser honesto, nunca hablé realmente con Harry, incluso cuando estaba en la banda. Así que realmente no esperaba tanto de una relación con él”, confesó el músico.

Estas declaraciones no coinciden con los videos de momentos de 1D en los que podemos ver un poco de las interacciones entre Harry y Zayn, aunque, claro, existe la posibilidad de que fuera del escenario no fueran tan cercanos.

Parece que Harry Styles podría pasar desapercibido en la vida de muchos, claro, eso no quita ni disminuye el éxito que ha obtenido dentro de la industria, convirtiéndose en inspiración para muchos.

