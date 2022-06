Gerard Way confirma visita de My Chemical Romance a México gracias a que fan le aventó un peluche del Dr. Simi

El cantante de la agrupación estadounidense confirmó un show en nuestro país.

My Chemical Romance es una de las bandas más queridas por los millennials, por eso desde que comenzaron a salir de tour alrededor del mundo, los fans de México especularon que se presentarían en alguno de los festivales de música que se llevan a cabo en el país.

El fin de semana pasado, Spotify agregó a su calendario de conciertos, un show de la banda estadounidense en nuestro país, que precisamente coincidía con el Festival Corona Capital que se realizará en noviembre, pero después de que la noticia se difundió, la plataforma de Streaming decidió borrar el evento.

Hasta el momento no sabemos el cartel oficial de dicho festival, pero las personas ya comenzaron a especular y han pedido a los organizadores que traigan a México a la banda liderada por Gerard Way. No tenemos claro sí será en este show, pero al menos la agrupación ya confirmó su visita a tierras mexicanas.

Resulta que el pasado 7 de junio en el Budapest Park de la capital de Hungría, un fan mexicano lanzó un peluche del Dr Simi al escenario donde My Chemical Romance estaba tocando, y de inmediato Way lo agarró.

A través de las historias de Instagram de un usuario llamado @alesx.mp3 nos enteramos de lo que sucedió, ya que el joven escribió en la espalda del peluche del Dr. Simi, que los seguidores querían una gira de la banda por México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina.

Lo impresionante fue que, Gerard confirmó que visitarían nuestro país este año, aunque no confirmó en dónde ni cuándo.

“Iremos a México, creo. Pero tendremos que hablar de lo demás, no lo sabemos”, dijo el vocalista de la banda.

Cabe destacar que no es la primera vez que una agrupación recibe estos peluches, aún no sabemos quién los lanza o para qué, pero Coldplay, Maroon 5, The Killers, The Strokes, Gorillaz, King Gizzard & The Lizard Wizard, Mac DeMarco e Interpol ya tienen uno en sus manos.

