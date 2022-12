Cuáles son los tenis que Harry Styles usa en su ‘Love On Tour’ y cuánto cuestan

Sus conjuntos ya son icónicos y el detalle del calzado le da un toque muy especial.

Cuáles son los tenis que Harry Styles ha usado en su Love On Tour, una pregunta que muchos nos hemos hecho (o quizá no tantos) porque combinan perfecto con cada outfit de sus presentaciones. Si, de por sí, sus conjuntos ya son icónicos, el detalle del calzado le da un toque muy especial. Y es que no es secreto que Harry ya es considerado un gurú de la moda –además de un excelente y muy talentoso músico– porque siempre está dispuesto a romper con los estereotipos y esquemas de la moda masculina; se arriesga y mucho, y siempre gana, porque es considerado una inspiración en muchos guardarropa.

No es secreto que Harry Styles mantiene una estrecha relación con Gucci, de hecho, se ha convertido en musa de la reconocida marca y de Alessandro Michele, convirtiéndose en uno de sus más grandes representantes. El músico y compositor ya ha posado para anuncios de Gucci y en varias ocasiones lo hemos visto portando sus prendas en su día a día… incluso los tenis.

Cuáles son los tenis que Harry Styles ha usado en su ‘Love On Tour’

Cada uno de los atuendos que el cantante de Cinema ha usado para su ‘Love On Tour’ ha pasado a la historia de la moda; todos han sido recreados por sus fans y representan cada ciudad que ha visitado. Sin embargo, eso no fue lo único que llamó la atención, también lo hicieron sus tenis, que han generado mucha curiosidad y hasta cierta necesidad por comprarlos.

Harry Styles ha usado los clásicos Adidas Gazelle, tenis deportivos que se pusieron de moda en los 60 luego de fueran lanzados para los Juegos Olímpicos de Roma de 1960. Sin embargo, los que el joven británico ha usado para su gira no son cualquier modelo, son una especial colaboración con Gucci.

Son pares de Adidas x Gucci Gazelle y pertenecen a la colección Exquisite Gucci de otoño / invierno 2022 - 2023 de la firma florentina junto a la marca alemana, y Harry ha lucido todos los colores a la largo de su ‘Love On Tour’.

Los Adidas x Gucci Gazelle que ha lucido Harry Styles son una ligera variación de los originales, con las tres rayas clásicas de Adidas y la suela de goma; la principal diferencia en la nueva versión es el logo de la maison y la entresuela con la lengüeta, y el color que se puede ver un tono amatista.

La idea de ambas marcas fue fusionar sus códigos para crear moda urbana con moda formal, algo que, al parecer, les ha dado mucho éxito. De hecho, no es la primera vez que estas combinaciones existen, en el pasado pudimos gozar de Prada y Adidas, Dior y Nike, y Balenciaga también con Adidas.

Cuánto cuestan los tenis que usa Harry Styles

Los Adidas x Gucci Gazelle tienen un costo de 650 euros, 575 libras esterlinas y 17 mil 200 pesos mexicanos.

Como ya te contamos, el cantante de As It Was ha sido imagen de Gucci en los últimos años, por lo que no fue nada raro que él fuera uno de los primeros en lucir los nuevos tenis. De hecho, Alessandro Michele ha sido el encargado de casi todos los looks de ‘Love On Tour’, ademas de que ha dotado a Harry con varios trajes únicos, inspirados en los setenta para algunas de sus presentaciones en alfombras rojas.

Harry Styles es un gran elemento de la moda, pero probablemente seguirle el paso en sus prendas pueda ser un tanto complicado económicamente. Aunque, bueno, nunca dejaremos de pensar que es perfecto.

