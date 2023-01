Historia de ‘Todos me miran’ de Gloria Trevi, la canción que podría ser un reflejo de su pasado

La historia de ‘Todos me miran’ de Gloria Trevi refleja su oscuro pasado que hasta la fecha la persigue.

La historia de ‘Todos me miran’ de Gloria Trevi, una de las canciones más sonadas de la cantante mexicana. Y es que recientemente, la artista atraviesa por una gran polémica luego de resurgieran declaraciones sobre ser cómplice de Sergio Andrade en el delito de corrupción de menores. No es secreto que no es la primera vez que Trevi se ve envuelta en esta historia, incluso estuvo en prisión a mediados de los 2000, durante cuatro años, aunque hasta la fecha asegura que no tuvo nada qué ver en los delitos de su exproductor y expareja.

Desde entonces, Gloria Trevi ha enfrentado críticas y ataques, y que la gente hable de ella a sus espaldas, así que decidió defenderse a través de la música y con ésta ignorar los señalamientos en su contra; como resultado nació ‘Todos me miran’.

Historia de ‘Todos me miran’ de Gloria Trevi

De acuerdo con Gloria Trevi, en realidad fue uno de sus amigos quien la inspiró a componer ‘Todos me miran’, pues habría sufrido rechazo y muchas críticas por parte de su familia y seres queridos al confesarles sus preferencias sexuales.

La historia conmovió muchísimo a la cantautora y, luego de escuchar a su amigo, se sintió sumamente inspirada para crear una canción en su honor y a la de todas las personas que atravesaban por algo igual. Conforme componía la letra, Gloria Trevi también se sintió identificada pues, tras su escándalo con Andrade, considera que ha sido sumamente criticada y que la sociedad la ve como ellos quieren verla y no como en realidad es.

“Cuando este chavo me comenzó a contar su historia, empecé a componer la canción de ‘Todos me miran’, pero yo también me empecé a identificar con la letra porque yo estaba viviendo un momento en la que la sociedad me veía como me querían ver y no como realmente soy”, confesó Gloria Trevi en una entrevista en Argentina.

‘Todos me miran’ se ha convertido en un himno para la comunidad LGBT+ y ha estado presente desde entonces en marchas y protestas para defender los derechos de la comunidad y la igualdad. Actualmente el tema de Gloria Trevi cuenta con más de 90 millones de visitas en YouTube y más de 85 millones de reproducciones en Spotify.

‘Todos me miran’ fue el primer sencillo del álbum recopilatorio La trayectoria de Gloria Trevi, lanzado en 2006, desde entonces ha tomado un peso muy importante y hasta la fecha sigue siendo una canción sumamente sonada.

Al parecer, el lado oscuro de la vida de Gloria Trevi también ha estado presente en sus canciones.

