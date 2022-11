Kanye West comparó su pérdida millonaria de contratos con la muerte de George Floyd

El rapero estadounidense emitió una “disculpa” en la que se ve que no ha entendido nada.

En tan solo cuestión de unos días, Kanye West pasó de ser uno de los hombres en la industria de la música más adinerados en el mundo, a perder sus contratos con marcas como Adidas y Balenciaga, además de que Vogue le cerró las puertas.

De ser billonario en la lista de Forbes, Ye pasó a tener el título de “millonario” debido a que perdió más de 2000 millones de dólares en un día, tras los comentarios antisemitas que publicó hace unos días, los cuales terminaron de arruinar su reputación.

Como era de esperarse, West no ha entendido nada, ya que acaba de publicar una “disculpa” por su comportamiento detestable, pero lo hizo comparando su situación con el lamentable asesinato de George Floyd a manos de la policía estadounidense, el cual desató la ira de la comunidad afroamericana.

Hay que recordar que Kanye West enfrenta una demanda de $250 millones de dólares por parte de la familia de Floyd luego de difundir la falsa teoría de la conspiración de que murió por Fentanilo, y no por el arresto los policías de Minneapolis.

“Cuando veo ese video como una persona negra, hiere mis sentimientos”, dijo West. “Y sé que la policía ataca y que Estados Unidos es generalmente racista. Y entiendo que cuando llegamos a decir Black Lives Matter, la idea nos hizo sentir bien juntos como pueblo. Ahora, después hubo algunas cosas en las que se fue el dinero para empujarnos al voto demócrata”, confesó ante los reporteros estadounidenses este fin de semana.

Prosiguió: “Entonces, cuando cuestioné la muerte de George Floyd, eso lastimó a mi gente”, continuó. “Quiero pedir disculpas. Porque Dios me ha mostrado por lo que está haciendo Adidas, por lo que están haciendo los medios, sé lo que se siente tener una rodilla en mi cuello en este momento. Así que gracias Dios por humillarme y dejarme saber cómo se sentía realmente. Porque, ¿cómo se podría humillar a los hombres negros más ricos que no sea quitarlos de la lista de multimillonarios frente a todos con un comentario?

West también se refirió a sus recientes comentarios antisemitas, diciendo que “no me di cuenta de que podía ser antisemita hasta que leí una definición de antisemitismo. No me di cuenta de que era antisemita decir que tengo un abogado judío, tengo un sello discográfico judío, tengo un contratista judío”.

El rapero fue cuestionado acerca de si se sentía arrepentido por sus comentarios, a lo que se limitó a señalar a los medios de comunicación como los culpables de la polémica.

Como era de esperarse, Ye no emitió una verdadera disculpa, ya que la muerte de un hombre debido a la brutalidad policiaca en Estados Unidos, lo cual generó una ola de manifestaciones en aquel país, no tiene punto de comparación con que un rapero ególatra pierda algunos millones de dólares a consecuencia de sus propios actos de odio en contra de las demás personas, pero que aún siga siendo multimillonario.

