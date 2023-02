Shakira y Karol G demuestran con ‘TQG’ que la amistad es la mejor medicina para una ruptura

‘TQG’ no sólo habla de cómo superar una ruptura amorosa, también de cómo una amistad te puede salvar.

Shakira y Karol G estrenaron su canción ‘TQG’ con la que pusieron punto final a un ciclo doloroso de desamor e infidelidades por el que atravesaron; las colombianas han sabido cómo expresar sus sentimientos a través de la música y desahogarse con sus letras que, además las han llevado a tener un éxito histórico.

Las canciones de Shakira y Karol G no sólo nos hablan de cómo sobrevivir a un mal amor, también de cómo la rivalidad entre mujeres ya no tendría que existir, la sonoridad y la amistad, precisamente los elementos clave que hicieron de ‘TQG’ todo un éxito.

Karol G cuenta cómo nació su colaboración con Shakira

Pese que el estreno de ‘TQG’ tardó un buen rato, valió toda la pena ya que estamos hablando de la fusión de dos de las mejores cantantes de Colombia en la actualidad, claro que, para hacer esta obra maestra, ambas artistas tuvieron que atravesar por un proceso creativo que definió lo que hoy significa su colaboración, sobre todo, el significado que tiene para su pasado, pues recordemos que la letra habla de sus relaciones pasadas con Piqué y Anuel AA.

Karol G reveló que se sintió muy afortunada de colaborar con Shakira, ya que es una de sus más grandes inspiraciones dentro de la música y cuando compuso el tema pensó que sería perfecta para cantarla junto a la compositora de ‘Antología’.

Karol llamó a Shakira para presentarle su propuesta y la cantante quedó fascinada, por lo que no pensó dos veces en hacer ese tema una realidad.

“Yo pudiera llamarla para decirle que tenía una canción con la que probablemente se pudiera sentir identificada, y si le gustaba, podíamos cantarla juntas. Cuando la llamé ella enloqueció con la canción, le encantó…”, confesó la cantante.

Asimismo, la Bichota reveló que, pese a que ella no quería involucrarse en la situación de las rupturas, Shakira prefirió sanar a través de la música y Karol G simplemente la apoyó porque eso es lo que hacemos entre mujeres.

“Ella de cierta manera su momento lo vivió diferente a como yo lo quería vivir, yo quería estar completamente alejada de la situación. Shakira lo quería expresar, ella quería sanar de esa manera. Y cuando ella me dijo eso, yo no sé por qué, como decimos los colombianos, yo me pongo la diez…”, relató.

Finalmente, Karol aclaró que la fecha de estreno de ‘TQG’ fue parte de una estrategia, pues Shakira le puso como condición que fuera el última tema en estrenarse porque con éste daría por terminando el tema de Piqué y el círculo de canciones sobre su separación.

“Yo quería sacar mi álbum el año pasado pero ella me pidió que el proceso era así: ‘Te felicito’, ‘Monotonía’, la Bizarrap, y que ella quería cerrar ese círculo con esta canción, con ‘TQG’”, finalizó la colombiana.

Los dolores del corazón, con las amigas saben mejor

Karol G demostró que las mujeres estamos para apoyarnos y que las heridas del corazón sanan más rápido cuando tenemos a esa amiga que nos sostiene. Probablemente ése es el verdadero tema de ‘TQG’, la empatía, el apoyo, la unión entre mujeres y la amistad.

Las amigas son pieza clave, de hecho fundamental, cuando cerramos ciclos, son quienes estarán con nosotras incondicionalmente recogiendo las piezas del corazón que nos destrozaron. Y eso es lo que Shakira y Karol G transmiten.

