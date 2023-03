Liam comenzaría proceso legal contra Miley; no le regalaba flores, pero sí una demanda

Liam Hemsworth estaría furioso por las reacciones de ‘Flowers’ de Miley Cyrus.

Liam Hemsworth no soportó el éxito de Miley Cyrus con el estreno de ‘Flowers’ y estaría planeando una demanda contra su exesposa, porque al parecer fue al único que no le gustó una de las mejores canciones de 2023.

Miley Cyrus supo cómo desahogarse a través de su música y, además, que fuera un éxito, y está bien, el amor propio y empoderamiento que se siente con ‘Flowers’ es innegable y encaja perfecto con esa historia que cualquier persona guardamos en el corazón. Bueno, menos Liam Hemsworth.

Liam Hemsworth demanda a Miley Cyrus por ‘Flowers’

No nos lo dijo, pero tampoco era necesario, Miley Cyrus escribió ‘Flowers’ para cerrar el ciclo de Liam Hemsworth y el dolor que vivió después de su divorcio, algo que al actor no le gustó nada. Sin embargo, el tema obtuvo un poder bastante significativo en el círculo emocional y también dentro de la industria, pues la cantante se posicionó en los primeros lugares de popularidad y claro que lo tiene bien merecido.

De acuerdo con varios medios internacionales, Liam Hemsworth estaría demandando a Miley Cyrus por difamación tras el éxito de ‘Flowers’, pues el actor asegura que después del estreno fue blanco bastante fácil para el odio y negatividad de la gente, lo que casi provoca que perdiera su contrato en The Witcher.

Los comentarios negativos hacia Liam no eran buena carta de presentación para la serie y su incorporación a la misma, por lo que los productores habrían pensado mucho en la idea de cambiar de parecer y descartarlo del elenco.

Recordemos que Liam Hemsworth no se pronunció ante el estreno de uno de los temas más importantes de la cantante, sin embargo, fue bastante obvio que lo estaría rodeando una gran polémica y, claro, el rechazo por parte de los fans de su exesposa (y de los que no son también).

La única en reaccionar a ‘Flowers’ de Miley Cyrus fue Elsa Pataky, esposa de Chris Hemsworth, quien aseguró que le había encantado la canción y su examiga era libre de hacer lo que quisiera, además de revelar que ya no mantiene ningún contacto con la cantante.

▶️ POLÉMICA |🤐



😱Medios reportan que Liam Hemsworth está demandando a Miley Cyrus por difamación tras el gran éxito de "Flowers".



Indican que el actor afirma que casi “pierde su contrato” para la serie "The Witcher" por la reacción negativa de la gente tiene hacia él.🔥 pic.twitter.com/SPIjlQJb9z — DELPY 📱🎬 (@delpynews) February 28, 2023

‘Flowers’ de Miley Cyrus

‘Flowers’ de Miley Cyrus se estrenó precisamente el día del cumpleaños número 33 del actor, 13 de enero de 2023, e inmediatamente se volvió tendencia porque, además de revelar cómo el amor propio fue el factor que la ayudó a superar su tormentosa relación, la cantante realmente compuso una gran obra maestra que posee una letra con la que es inevitable no identificarnos.

Por otro lado, recordemos que ‘Flowers’ podría ser una contestación a When I Was Your Man de Bruno Mars, canción que Liam Hemsworth le dedicaba a Miley cuando aún estaban juntos.

Hasta ahora, Miley Cyrus ni Liam Hemsworth han aclarado si el tema de la demanda es cierto, pero si es así, es una clara señal de que el actor no soportó el éxito de su exesposa y menos supo lidiar con las acciones que tuvo en el pasado y que la canción le hizo recordar.

