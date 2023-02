Louis Tomlinson también quiere hacer historia y estrenará documental en cines

Louis Tomlinson llegará a cines con su documental ‘All Of Those Voices’ .

Louis Tomlinson está a punto de estrenar su documental ‘All Of Those Voices’ para abrir su corazón hacia con sus fans y mostrar quién realmente es. Y es que el músico y compositor británico fue miembro de la boyband One Direction, misma que decidió darse un descanso “temporal” en 2016. Desde entonces, sus cinco integrantes, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson, decidieron continuar sus caminos por separados y construir sus carreras como solistas.

Para Louis, el camino fue más complicado en comparación que el de sus compañeros, sin embargo, hoy en día se encuentra centrado en lo que quiere hacer, y es música, por ello, abre un pedazo de su corazón con ‘All Of Those Voices’, su nueva producción que revela el camino que ha recorrido para llegar a donde está.

Louis Tomlinson y su documental ‘All Of Those Voices’

Louis Tomlinson llegará al cine para romper con las frivolidades dentro de los retratos de la vida íntima de las estrellas; ‘All Of Those Voices’ será una producción narrada por su propia voz, vivencias, sentimientos y relatos, para que el mundo pueda entrar un poco más a su vida.

El director a cargo de ‘All Of Those Voices’ es Charlie Lightening, encargado de As It Was de Harry Styles, quien con Louis trabajó codo a codo para relatar verdad, sentimiento y música.

Cuándo se estrena ‘All Of Those Voices’ de Louis Tomlinson

‘All Of Those Voices’ de Louis Tomlinson llegará a Cinépolis el 22 de marzo de 2023, cubriendo cines de casi todo el mundo, justo como sucedió con BTS: Yet to come in cinemas de la agrupación de K-Pop BTS.

Cuánto cuestan los boletos para ‘All Of Those Voices’ de Louis Tomlinson

La preventa es el 22 de febrero de 2022, a través de la página oficial, aplicación y taquillas de Cinépolis. El costo de las entradas varían en ciertas taquillas, sin embargo, están entre 110 y 200 pesos mexicanos, mientras que para VIP cuestan 210 pesos mexicanos.

Louis Tomlinson su vida como solista

Louis Tomlinson tiene mucho qué decir sobre su vida después de One Direction, pues el músico pensaba que no habría vida después de la agrupación; la inseguridad y la ansiedad lo atormentaban haciéndolo creer que no era suficiente para continuar con un camino en solitario, incluso, tardó bastante tiempo en arriesgarse en lo que realmente quería hacer: música. El documental plasmará justo esos años desde su salida de 1D, su transición como solista, la búsqueda de su propia voz, las giras, sus fans y la pasión.

“Finalmente me siento digno de donde estoy y de lo que estoy haciendo”, expresa Louis Tomlinson.

El éxito de Louis ha ido mucho más allá de One Direction, convirtiéndose en una inspiración dentro de la industria y una muestra clara de su alcance global como artista.

Louis Tomlinson y Harry Styles

Tras el anuncio de ‘All Of Those Voices’, los fans empezaron a cuestionarse si Louis haría alguna mención sobre Harry Styles, pues aunque nunca fue confirmado, ambos músicos habrían mantenido una relación sentimental durante su temporada en One Direction. Por ello, los Louies (como se hace llamar el club de fans del solista británico) esperan que pueda haber alguna referencia o indirecta hacia el cantante de Matilda.

Aunque, lo que sí es un hecho, es que podremos ver algunas imágenes de One Direction dentro del documental, pues durante los primeros segundos del tráiler pudimos ver breves clips de los momentos de Louis en la boyband británica.

Tendremos que esperar hasta el 22 de marzo para entrar un poco en el corazón de Louis Tomlinson y saber realmente todo lo que lo ha acompañado durante su camino.

