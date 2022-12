Los mejores álbumes de 2022 que ahora destacarán en la historia de la música

Todos nos acompañaron a lo largo de estos doce meses y seguro nos recordarán algún momento especial.

Los mejores álbumes de 2022 fueron difíciles de elegir, ya que este año fue sumamente importante y positivo para la música; el 2022 estuvo lleno de talento, innovación, sorpresas y muchas canciones que, sin duda, destacaron en nuestro playlist del año, sobre todo porque, ¿qué sería de nuestra vida si no tenemos un soundtrack que nos acompañe?

Los artistas sí que se lucieron para dar lo mejor de su talento y regalarnos un pedacito de éste, con material único que, obvio, disfrutamos con gozo. Por ello, reunimos algunos de los mejores álbumes que nos enamoraron en este 2022 y, sobre todo, que nos acompañaron a lo largo de estos doce meses, y seguro nos recordarán algún momento especial.

Los mejores álbumes de 2022

18. Bell Bottom Country - Lainey Wilson

Es el segundo álbum de la cantautora el que destaca su talento y su poder para ser parte de una de las artistas más escuchadas de 2022. Lainey Wilson ya había lanzado algunas colaboraciones exitosas, pero es Bell Bottom Country el que la ha apoyado a impulsar su carrera.

17. Crash - Charli XCX

Charli XCX estrenó su quinto álbum de estudio, asegurando su papel como una de las artistas pop más talentosas de la industria; luego de Crash será muy complicado que sea eliminada de las listas de popularidad, al contrario, la cerrera de la artista británica va en aumento cada vez más.

16. Being Funny in a Foreign Language - The 1975

The 1975 no para de escalar al éxito y, sin duda, el 2022 ha sido un gran año para la agrupación británica. El quinto álbum de estudio de la banda se caracteriza por ser efusivo y cómodo, sobre todo nos recuerda que el indie rock no va en descenso, al contrario, The 1975 llegó a renovar la industria.

15. Obsessed - Yahritza y Su Esencia

Las canciones emotivas y muy personales de Yahritza y Su Esencia siguen sin decepcionar y, sobre todo, de transmitir calidad para que los fans se identifiquen con las letras. Obsessed debutó en el número 1 de la lista Regional Mexicana en mayo de 2022, representando la música de México y poniendo en alto la bandera tricolor.

14. Surrender - Maggie Rogers

Conforme avanza su carrera, Maggie Rogers se mantiene brindando éxitos y material de calidad, sobre todo, plasmando completamente quién es y lo que la representa. Un ejemplo de ello es Surrender, donde Rogers resalta su inigualable talento para componer.

13. Fórmula, Vol. 3 - Romeo Santos

Y es que Romeo Santos no pierde su sensualidad y talento para mantener su reino en la bachata, la tercera parte de Fórmula es la prueba de ello, donde nos regresa al género de la vieja escuela, combinando los sonidos actuales y, claro, su toque único que nos asegura que lo que escuchamos es oro puro.

12. It’s Almost Dry - Pusha T

Pasaron cuatro años luego de Daytona, para el estreno de It’s Almost Dry, donde Pusha T regresó a las listas de popularidad con una entrada triunfal. Con su estilo inigualable, entra a los discos más escuchados de 2022 y con los mejores comentarios de la crítica.

11. Special - Lizzo

Si quieres una pizca de alegría, amor propio y empoderamiento, Lizzo es perfecta para esparcirlo, por ello, Special es considerado uno de los mejores álbumes de 2022, en el que sólo podemos escuchar un especial talento y energía que nos invade totalmente.

10. Wet Leg - Wet Leg

El álbum debut de Wet Leg fue mucho mejor de lo que se pensaba y logró conquistar las listas de popularidad, hasta posicionarse en los mejores álbumes de 2022, pese a que no se tenía muchas esperanzas; el dúo británico logró conquistar al mundo y cambiar la opinión de su música.

9. Ivory - Omar Apollo

Una de las propuestas más diversas de este 2022, en la que Omar Apollo desafía los géneros musicales, integrando letras en español e inglés, para destacar su herencia mexicana-estadounidense.

8. Dawn FM - The Weeknd

Éste fue el álbum con el que empezó el 2022 y The Weeknd supo hacerlo excelente, llegando al fondo de la vida después de la muerte, el pecado y la salvación. Se trata de un álbum conceptual bastante creativo que, sin duda, es exquisito para apreciar.

7. Gemini Rights - Steve Lacy

Se trata del segundo álbum de estudio de Steve Lacy y es excelente, en el que prosperan el relajado funk y el conciso new wave. Es una prueba de que los sonidos nunca son suficientes y estos se pueden combinar siempre y cuando sea bajo el talento de Steve.

6. Harry’s House - Harry Styles

Harry Styles nos ha demostrado en varias ocasiones por qué es uno de los mejores artistas de los últimos tiempos y Harry’s House es una prueba. El músico británico no tiene miedo de revelar su arte y lo sólido que éste es, por ello, su tercer álbum de estudio como solista es todo un éxito y se mantendrá en la historia de lo mejor de la música.

5. Motomami - Rosalía

Rosalía rompiendo cualquier barrera, luchando por siempre estar en la cima. Y lo consiguió. Su tercer álbum de estudio es la fusión de lo experimental y lo tradicional, con formas y sonidos sorprendentes, que están combinados de manera fascinante.

4. Mr. Morale and the Big Steppers - Kendrick Lamar

Mr. Morale and the Big Steppers es el quinto álbum de estudio del rapero Kendrick Lamar, con el que sus fans tuvieron que esperar cinco años para tener música nueva del artista. Sin duda, los resultados fueron 100 por ciento satisfactorios y el recibimiento muy positivo, pues el rapero fue brutalmente honesto y fue justo eso lo que hechizó a los seguidores.

3. Midnights - Taylor Swift

El poder de Taylor Swift para hacer que todo brille, es sumamente especial. La solista ha consentido a todos sus fans, lanzando canciones que se han posicionado en las listas de popularidad. Sin duda, Taylor Swift ha trabajado muy duro para conseguir el lugar en el que se encuentra.

2. Renaissance - Beyoncé

En este 2022, el mundo vio uno de los mejores trabajos de Beyoncé, Renaissance, su séptimo álbum de estudio. La solista rindió homenaje a sus diversas facetas, integrando infusiones de disco, techno, go-go y unas vibras retro que nos encanta, sin duda, demostrando su excelencia en la industria de la música.

1. Un verano sin ti - Bad Bunny

Sin duda, el 2022 fue un gran año para Bad Bunny, pues además de seguir siendo el artista más escuchado, su último material, ‘Un verano sin ti’, logró liderar las listas de popularidad, entre éstas los mejores álbumes de 2022. Poniendo a Latinoamérica en alto y batiendo sus propios récords, Benito presentó una lista de 23 canciones, de las cuales 22 llegaron al Hot 100 a la semana de su lanzamiento, y debutó en la cumbre del Billboard.

¿Cuál fue tu disco favorito de 2022?

