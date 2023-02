El tributo que Miley Cyrus le rindió a Shakira te inyectará vida

Miley Cyrus imitando a Shakira es todo lo que necesitábamos para saber que ambas tienen en común más de lo que parece.

Miley Cyrus imitando a Shakira es todo lo que necesitábamos para darnos cuenta de que ambas estaban conectadas desde mucho antes de que lanzaran los éxitos donde convierten un corazón roto en arte. Y es que coincidió que cuando la colombiana lanzó BZRP Music Session #53, horas después Miley Cyrus también estrenó ‘Flowers’, ambos temas con referencias muy importantes sobre el desamor que vivieron con sus exparejas y cómo el amor propio las convirtió en lo que soy hoy en día, claro, cada una con su propio estilo.

Luego de que ambas cantantes vieran el mundo arder y no quemarse en él, sus nombres se viralizaron en redes sociales y se aprovechó el momento para recordar varios acontecimientos, como el día en el que Miley Cyrus imitó a Shakira, sí, justo como lo lees, la cantante estadounidense sabe de música y tiene a la colombiana en su radar.

Miley Cyrus imita a Shakira y nos encanta

Miley Cyrus se caracteriza por ser una artista versátil y con una voz bastante peculiar, bastante, bastante controlable, ella sabe cómo usarla y controlarla, por ello, tiene el talento de jugar e imitar diferentes estilos de voces, aunque no tengan que ver con su estilo.

Así lo demostró la cantante de ‘Wrecking Ball’ en su documental The Movement, mismo con el que promocionó su álbum Bangerz, ambos lanzados en 2013. El documental se estrenó por MTV y se produjo seis días antes del lanzamiento de su cuarto disco, asimismo, recibió críticas de todo tipo, pero lo más importante, marcó un antes y un después en la carrera de Miley Cyrus.

The Movement integra detalles del álbum de Miley, ensayos para su polémica actuación en los MTV Video Music Awards del mismo año, grabaciones de canciones y encuentros con algunos amigos, entre tantos momentos de la cantante, también nos mostró su amor por Shakira, luego de cantar como ella frente a Will I Am.

Durante un ensayo, la artista estadounidense aparece junto a Will I Am y su mamá junto con ella, en ese momento, Miley le pregunta al músico qué pasaría si se convirtiera Shakira, entonces es ahí donde sucede la magia.

“¿Qué pasaría si me vuelvo Shakira, Shakira?”, pregunta Miley para luego cantar ‘Hips Don’t Lie’ con la misma voz de la colombiana.

Lo hizo muy bien, no lo vamos a negar, y a Will I Am pareció divertirlo, pues la reacción del músico fueron risas y sonrisas.

Ahora que los fans están recordando aquel icónico momento de la solista, esperan que ambas cantantes tengan una colaboración juntas, pues aseguran que se trataría de una bomba en la música y, sin duda, una de las colaboraciones más históricas de la industria. Y puede que tengan razón, si lo pensamos a profundidad.

Parece que la conexión entre Miley Cyrus y Shakira existe desde muchos años atrás y nos encanta. Sí las imaginamos armando una colaboración.

