El día que Miley Cyrus se despidió de Hannah Montana para hallar su propia identidad

Cuando Miley Cyrus se despidió de Hannah Montana, fue el final de una era pero también el inicio de su propia vida; aunque la ilusión de muchos adolescentes terminó junto con la serie, la cantante estaba a punto de vivir su sueño y descubrir su identidad fuera de Disney.

Miley Cyrus atravesó por una serie de sucesos importantes en su vida y muchos de estos ya no encajaban en la de Hannah, al darse cuenta, tomó la decisión de soltar la peluca e iniciar una nueva vida, una real. Algo que nos hace, no sólo agradecerle por ser Hannah Montana, también por ser quien es ahora.

El día que Miley Cyrus se dio cuenta de que ya no quería ser Hannah Montana

Todo principio tiene un fin, aunque eso quiera decir que puede haber dolor y muchas dudas en el camino, tal como lo vivió Miley Cyrus al darse cuenta de que había llegado su hora de dejar de ser Hannah Montana, así lo reveló en 2019 en una entrevista para Elle.

La cantante se dio cuenta de que tenía que cerrar ese ciclo en el momento en el que tuvo relaciones sexuales por primera vez, pues ahí aceptó que había crecido y mucho más de la serie, y lo quien sería después, probablemente, no representaría al personaje que muchos niños y adolescentes seguían admirando.

“Se sintió ridículo. Yo estaba como: ‘No puedo volver a ponerme la maldita peluca’. Se puso raro. Me sentí como si… hubiera crecido”, reveló la cantante estadounidense.

Asimismo, Miley expresó sentirse como una “mascota de Disney” en lugar de una persona, aunque siempre dejó claro que se sentía orgullosa del trabajo que hizo en la serie y dentro de la empresa, sobre todo por tanto amor y admiración que ganó en aquella etapa de su carrera.

“Es genial cuando escuchas que Cardi B estaba escuchando a Hannah Montana cuando estaba en la secundaria. Esa mierda me hace feliz”, expresó.

Miley Cyrus actualmente considera que se ha ganado el respeto de la industria musical gracias a su trabajo fuera de Hannah Montana, aunque, como la mayoría, recorrió un camino largo para descubrir su identidad, sobre todo después de soltar una parte de su vida que definió su carrera por un largo tiempo.

“Los incendios me obligaron a salir de mi zona de confort, a encontrar un nuevo lugar al que llamar hogar, a decir: ‘Escucha, he coleccionado toda esta mierda, todos estos años, pero eso no me convierte en quien soy’. Eso no me importa”, aseguró Miley Cyrus.

Ésa no fue la primera vez que Miley habló sobre cómo se sentía tener una vida detrás de Hannah Montana, en una entrevista con CBS This Morning aseguró que le fue difícil equilibrar su vida real con la vida ficticia de Hannah, incluso en aquel momento afectó su salud mental.

Actualmente, Miley Cyrus ha ganado un gran reconocimiento en su carrera y ha trabajado arduamente para conseguirlo. No hay nada que la defina más que la manera en cómo pone el corazón en cada una de sus canciones y como logra plasmar sus sentimientos a través de las mismas.

Extrañamos a Hannah Montana, es probable. Pero también amamos la versión que Miley es ahora.

