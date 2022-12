Paul McCartney vivió un duelo complicado, incluso, al grado de no volver a hablar de quien fue su amigo.

Hay una canción con la que Paul McCartney encontró consuelo para superar la muerte de John Lennon y es que se trató de una de las pérdidas más dolorosas de la música que, de hecho, ocasionó un duelo mundial pues aseguraban que había partido un genio del rock n’ roll. Fanáticos y numerosas personalidad reconocidas sufrieron la muerte del músico, sin embargo, Paul McCartney vivió un duelo aún más complicado, incluso, al grado de no volver a hablar de quien fue su amigo.

John Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 por Mark Chapman, quien le disparó cuatro veces afuera de Dakota, el departamento del músico en Manhattan, Nueva York. Sin duda, una de las muertes que más marcaron en la historia y en el corazón de muchos, entre ellos, Paul McCartney.

Canción con la que Paul McCartney se consoló para superar la muerte de John Lennon

Paul McCartney habló por primera vez sobre la muerte de John Lennon y reconoció que fue un suceso que le afectó demasiado, al grado de bloquear su mente para no hablar sobre el tema. Incluso, cuando se llevó a cabo la despedida hacia su gran amigo, McCartney decidió simplemente sentarse a ver el televisor y escuchar las despedidas de otros famosos, pues él no pudo hacer lo mismo ya que consideró que la pérdida era demasiado profunda y le resultaba imposible hablarlo.

“Cuando John murió fue muy difícil. Me había golpeado tanto que realmente no podía hablar de ello. Recuerdo llegar a casa desde el estudio el día que escuchamos la noticia de su muerte. Prender la televisión y ver a la gente decir: ‘Bueno, John Lennon era esto…’, ‘era un ejemplo’, ‘recuerdo haberlo conocido’. Y yo sentía que no podía pararme frente a una cámara y hacer lo mismo. No puedo ser una de esas personas, no puedo ir a la televisión y decir lo que John significó para mí”, reconoció el exBeatle.

Paul McCartney siempre ha sido bueno componiendo canciones y fue así como decidió buscar consuelo, por supuesto. Con la música logró expresar su dolor y hablar de todo lo que sentía con melodías, letras y rimas, pero, sobre todo, con ese corazón que no podría desbordarse en televisión.

Por ello, Sir Paul McCartney compuso ‘Here Today’, canción con la que plasmó el dolor que ocasiona la muerte de un amigo. El artista reveló que los primeros acordes se le ocurrieron mientras estaba sentado en el suelo de madera junto a su guitarra, al mismo tiempo que recordaba momentos junto a Lennon. Asimismo, el artista británico confesó que la línea “la noche que lloramos juntos” de la canción fue por una charla profunda que tuvieron ambos amigos tiempo atrás.

“Aquella vez nos dijimos varias verdades y expresamos el amor y cariño que nos teníamos”. confesó Paul.

La muerte de John Lennon

Como ya te contamos, John Lennon murió el 8 de diciembre de 1980 luego de llegar al Dakota junto a Yoko Ono, después de un ajetreado día de entrevistas y sesiones de fotografías. Aquella noche, en la puerta del edificio se encontraba Mark Chapman, quien le habría pedido al famosos que le firmara su último material discográfico.

Chapman disparó cinco veces, pero uno de los tiros fue errado, por lo que cuatro sí ingresaron al cuerpo de John Lennon. Segundos más tarde, el músico logró acercarse al área de seguridad de su departamento y dijo “me dispararon”. Fue ahí cuando se desvaneció.

El músico fue ingresado al St. Luke’s-Rooselvet Hospital Center, sin embargo, ya para entonces había perdido cerca del 80 por ciento de su volumen sanguíneo… por lo que, por desgracia, John Lennon ya había perdido la vida.

Mark Chapman está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua en el Centro Correccional Green Haven de Nueva York y ha expresado arrepentimiento de su asesinato, sin embargo, se le ha negado la libertad condicional.

No hay duda de que el mundo vivió el duelo de John Lennon, pero una persona que realmente lo sufrió fue Paul McCartney.

