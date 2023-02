Todos tachan a Shakira y Karol G de ‘tóxicas’, pero quién habla del dolor por una infidelidad

Nadie habla del dolor que sentimos cuando la persona que amamos nos traiciona.

Shakira y Karol G acaban de estrenar su reciente colaboración ‘TQG’ y el empoderamiento, empatía y apoyo que transmite es algo que sólo ellas pueden hacer muy bien porque, claro que más de una persona nos identificamos con la letra y las historias que hay detrás de ésta.

Sin embargo, no todos se sienten encantados con las canciones reales, al contrario, le buscan cualquier lado negativo, sin considerar el verdadero tema de la situación: el dolor que se genera cuando la persona que amas te es infiel.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Karol G y Shakira, ¿ardidas?… absolutamente no

Karol G y Shakira comparten historias de ruptura bastante similares (y también con muchas de nosotras) y son seres humanos, cualquier desamor es doloroso, sobre todo cuando amaste tanto. Tras las infidelidades de las que fueron víctimas, ambas artistas lanzaron icónicas canciones donde centralizaron cómo esa tristeza puede transformarse en amor propio y empoderamiento, sin embargo, el mensaje no quedó muy claro para muchos.

Las cantantes han sido sumamente atacadas, los internautas aseguran que tanto Shakira como Karol no superan a sus ex y las catalogan como “ardidas” y “traumadas”, pero nosotros no vemos nada de eso en su música, todo lo contrario.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Cada persona tenemos una manera diferente de enfrentar nuestros duelos y las cantantes han demostrado que lo hacen trabajando, cantando, componiendo y creciendo, claro, además del proceso que hayan vivido de manera privada. Las colombianas, y cualquier artista, pueden cantar de sus rupturas si quieren porque nadie habla de cómo se siente realmente un desamor y un dolor tan grande como la traición de ver a quien amas haciéndote daño.

A veces somos muy duros con las figuras públicas femeninas cuando tratan de expresar sus sentimientos o mostrarse como realmente son, se nos olvida que sienten y viven lo mismo que nosotras, y si para ellas una técnica de sanación es componer entonces que lo hagan, porque, además, sacan provecho (positivamente) de sus emociones: se desahogan mientras obtienen ganancias y éxito. Y qué fantasía.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La violencia psicológica en las infidelidades

Ya hablamos de Shakira y Karol G, lo que todos están haciendo en Internet pero, ¿y los infieles? Por qué no estamos hablando de la violencia psicológica que genera la persona que amábamos al engañarnos. Porque sí, es violencia psicológica.

Una infidelidad puede destruirnos enseguida, nos arrebata nuestra confianza en el mundo y en nosotras mismas, nuestra seguridad, amor propio y nuestro corazón entero. Nos genera una depresión profunda en la que creemos que las únicas culpables somos nosotras, nos comparamos con la tercera persona y nos sentimos insuficientes en la vida.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Sí, todo eso puede provocar una infidelidad.

¿De quién es la responsabilidad? De quien es infiel, nadie más. Y eso es lo que nos ha costado asimilar, por ello, Shakira y Karol G son atacadas todo el tiempo; todos vemos lo que ellas hacen pero no lo que hicieron, en este caso, Piqué y Anuel AA.

Con todo lo que vivimos y sentimos, y todavía creer que no nos podemos desahogar por medio de nuestro trabajo. Es imposible e injusto. Además, lidiamos con críticas, opiniones, comentarios y especulaciones, y sólo nosotras porque para la sociedad somos las que siempre estaremos mal.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Así que, sí, amamos las canciones de desamor que relatan lo que realmente vivimos durante el desamor.

Podría interesarte