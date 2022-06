“Te necesito”, la canción de Kabah que fue dedicada a un perrito y no sabías

Seguro la cantaste y bailaste en el 2000, pero, ¿sabías que fue dedicada al perrito de uno de los integrantes del grupo Kabah y no a un “humano”?

Kabah, uno de los grupos de pop mexicano más importante de la década de los noventa, convirtió varias de sus canciones en icónicos hits que hasta la fecha se siguen cantando y bailando. Un claro ejemplo de ello son: “La calle de las sirenas”, “Al pasar”, “Vive”, “Estarás” y “Te necesito”, la canción que, aunque parezca una típica historia de amor entre “humanos”, en realidad fue dedicada al perrito de uno de los integrantes.

Si pones atención a la letra, te darás cuenta que hay frases que concuerdan perfecto con el amor que surge entre un ser humano y su “perrhijo” convertido en un miembro más de la familia gracias a su ternura y fidelidad.

Si no sabías que “Te necesito” de Kabah es un homenaje para todos los perritos, te contamos la historia de cómo surgió y te dejamos la letra completa y video para que la cantes, la bailes y por qué no, la dediques a ese ser especial con el que compartiste tu vida, pero que quizá ya no está.

“Te necesito” de Kabah es para un perro

Federica, María José, “Apio” Quijano, Daniela, Sergio y René, en algunas entrevistas explicaron que la canción “Te necesito” fue escrita junto a Aureo Baqueiro en honor al perro de “Apio” cuando lo perdió y tuvo que vivir un duelo por su ausencia, ya que lo extrañaba mucho y quería recordarlo por siempre con una canción.

La canción, la cual se estrenó en el año 2000 como parte del disco “XNE” del grupo de pop, se convirtió en todo un himno para los perritos fallecidos o perdidos. Aquí la letra completa y video:

“Te necesito” Kabah letra completa

Te encuentro,

cuando llegaste a mi vida cambio mi destino y sentí

que juntos hemos crecido y creído en un mismo mundo tu y yo.

Es tu voz sin razón lo que me enloquece,

es tu olor, tu calor

me mantiene fuerte.

Coro:

Cómo te explico que te necesito,

para encontrarme vivo y sentirme protegido.

Cómo te explico que te necesito,

no importan las palabras, sabes lo que siento por ti.

Recuerdos,

verte correr por la playa con tantas miradas en ti.

De noche,

siento tu cuerpo en mi cama y a veces no dejas dormir.

Compartir, descubrir todo en teoría

Entender que al final es una ironía.

Coro...

Aunque hay veces que no me haces caso

y me ves la cara de desesperado.

Sabes que te gusta ser protagonista

y tienes la facha de exhibicionista.

A donde tu llegas tienes mil amigos,

y es tu culpa si quieren conmigo.

Pero si alguien se me acerca, lo dejas herido

Coro...

Cuando llego a casa, saltas y me ladras,

y en este escenario como te extraño.

