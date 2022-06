Todas las canciones que Shakira le dedicó a Piqué pero que él no supo valorar

Durante el tiempo que estuvieron juntos, Shakira dedicó sus canciones más románticas a Gerard Piqué.

Shakira y Gerard Piqué se han convertido en tema de conversación desde hace unos días, cuando comenzó a circular el rumor de que el futbolista le había sido infiel a la cantante, razón por la que habían tomado la decisión de separarse.

Después de un par de días, fue la propia Shakira, quien a través de un comunicado, confirmó la noticia de que luego de 12 años juntos y dos hijos de por medio (Milan y Sasha) habían tomado la decisión de separarse.

Y aunque los motivos aún no son claros ni se conoce el periodo de tiempo que llevan distanciados, pues se dice que Piqué ya no vive con su familia y ahora ha optado por una vida de fiesta en Barcelona, a la conversación llega el tema de las canciones que la colombiana dedicó a quien fuera su pareja por más de una década.

Las canciones de Shakira siempre nos han acompañado en los momentos de corazón roto y aquellas fiestas que terminan en lágrimas con solo escuchar la primera estrofa de ‘Antología’, sin embargo, durante el periodo que la colombiana estuvo con el futbolista, ella lanzó algunas canciones de amor que sin lugar duda (o al menos eso indicaban) fueron dedicadas al papá de sus hijos.

¿Qué canciones Shakira dedicó a Piqué?

Por esa razón, hicimos un listado con algunos de los temas que Shakira dedicó a Piqué pero que lamentablemente no fueron suficientes para el futbolista.

‘Waka, Waka’ (Esto es África) (2010)

Aunque en ese tiempo, Shakira y Piqué no estaban juntos como pareja, se dice que aquella canción que representó al Mundial de Sudáfrica 2010 fue con la que surgió la conexión entre la cantante y el futbolista. De hecho, él aparece en un cameo en plano medio en el minuto 1:11.

‘Loca’ (2010)

El 2010 fue el año en que comenzó la historia de Shakira y Piqué, el video fue grabado en Barcelona, la ciudad del futbolista. En diversos conciertos, Shakira modificó la letra y en lugar de cantar “Yo soy loca con mi tigre”, decía “Yo soy loca con mi Piqué”.

“Yo soy loca con mi tigre cuanta mas raya mejor y mira eso es lo que dicen”.

‘Broken Record’ (2014)

Entre ellos es bien conocido que había 10 años de diferencia de edad, y los primeros versos parecen estar directamente dedicados al futbolista.

“Soy más vieja, pero tú eres el más sabio que cualquiera pueda ver. Eres paciente como ningún otro que ha estado conmigo. Tus ojos me llevan a lugares con los que nunca había soñado”.

‘La, La, La’ (2014)

Shakira y las canciones en los Mundiales de Futbol son como uno mismo. En 2014 para el Mundial de Brasil, la colombiana interpretó la canción oficial, demostrando su amor por el futbol pero también por Piqué, de hecho, él aparece en algunos cameos durante el video oficial.

“Tanto te busqué hasta que llegaste... Con esa boca que Dios te ha ‘dao’. Tus dos luceros es ‘to’ lo que quiero... Sin tus ojos azules, me muero”.

‘23′ (2014)

Shakira conoció a Piqué cuando él tenía 23 y ella 33 años, y demostraron que el amor no tiene edad.

“Yo sabía que teníamos algo desde el momento en que te conocí, supe que teníamos algo en común. Nadie pensó que podría ser verdad. Oye, ¿crees en el destino? Porque lo que hago, lo he hecho antes contigo cuando tenías tan sólo 23″.

‘Toneladas’ (2017)

Shakira pasó por temas de corazón roto que desgarraban el alma, y después de conocer a Piqué todo fue amor y alegría, ya no había pies descalzos.

“Y me das toneladas masivas de amor. Para mí este mundo sin ti no sería más que un mal invento. Y si no fuera por ti, habría renunciado a mis sueños”.

‘Me enamoré' (2017)

Una de las canciones más felices y melosas de Shakira en los últimos años.

“Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Contigo yo tendría diez hijos. Empecemos por un par. Solamente te lo digo. Por si quieres practicar”.

‘La bicicleta’ (2017)

Aunque era un tema dedicado a su natal Colombia con Carlos Vives, Shakira no perdía la oportunidad de dedicarle al padre de sus hijos, algunos versos.

“Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona después no querrá irse pa’ Barcelona”.

Y aunque recientemente se ha dicho que ‘Te felicito’, la canción de Shakira con Rauw Alejandro es para Gerard Piqué por la letra que hace referencia a una infidelidad, lo cierto es que antes de la traición (no confirmada), la colombiana dedicó algunos de sus mejores versos al futbolista.

