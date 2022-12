20 poses que todo hombre puede intentar para su Instagram

Lucir espontáneo, sexy e interesante es posible. Sólo sigue estos breves consejos para tener las mejores poses para hombres en Instagram.

*Este artículo fue publicado originalmente por Carolina Romero en marzo de 2018 y ha sido actualizado por Cultura Colectiva en 2022*

¿Dónde pongo las manos?, ¿si me toco la barbilla se ve muy pretencioso?, ¿miro al horizonte o a la cámara?, ¿me veré bien si cruzo la pierna?...

Estas son solo algunas de las preguntas que cada hombre se hace al momento de tomarse una foto para el Instagram o cualquier otra red social con la finalidad de demostrar su personalidad. Y si bien se cree que posar para fotos es una cosa superficial, la realidad es que este tema sí que le importa a algunos hombres que buscan verse atractivos y además puede ayudar en su autoestima.

¿Quieres ideas? Que no te de pena.

Muestra tu rostro de perfil y la fortaleza de tus brazos

En contrapicado se verá una toma más interesante.

Si no quieres mostrar tu estómago, posa boca abajo

Para que no se vea muy forzado, puedes posar con tu laptop.

Cruza las manos y siéntate con las piernas un poco abiertas

Esto hará que tu cuerpo se vea más voluminoso.

De frente, con los brazos abiertos

Esto reflejará que eres una persona relajada y abierta.

Sentado, para mostrarte de cuerpo entero

La pose es ideal para lucir tu outfit o esos tenis increíbles.

En una alberca

Esta foto será muy divertida y al mismo tiempo te verás atractivo.

Mirando hacia arriba

Si quieres reflejar que disfrutas de la vida, puedes abrir los brazos mientras miras hacia arriba.

Disfrutando un rico café

Procura que el fondo sea interesante. Puedes posar de frente o de perfil.

Casual esperando en el metro

Y tú “como si no te dieras cuenta”.

Con los brazos al frente mientras ciñes la mirada

Un buen juego con la luz favorecerá tus facciones.

Recargado y con las manos en los bolsillos

Así evitarás incómodas poses donde no sabes qué hacer con tus manos.

Sujetando una chamarra mientras miras hacia un lado

Coloca ligeramente un pie hacia atrás para lucir increíblemente interesante y sexy.

En cuclillas, para que no sea la típica foto de gym

Evita esas aburridas selfies en el espejo y juega con otras dinámicas opciones.

Improvisa con tus brazos

Refleja tu personalidad y déjate llevar moviendo tus brazos para ver qué resulta.

De perfil y con cara seria

Lograrás que tus facciones se vean más interesantes.

Mirando hacia abajo

con esta pose tu rostro se afinará y además te verás tierno.

Los brazos y piernas cruzados

Mostrarás tu cuerpo completo sin que se vea forzado.

En la cama, tapando tu rostro y mostrando tus brazos

La pose perfecta para presumir tus tatuajes.

Saltando desde una barda

Muestra lo intrépido y divertido que eres.

Con las manos sobre tu cabello

Te verás interesante y con aires de intelectual.

No todo es necesidad de atención. Subir fotos en tu Instagram no te hace una persona sosa ni boba. Es una manera de decirle al mundo lo mucho que valoras ser quien eres. Como extra, mostrarnos en redes nos ayuda a elevar nuestro autoestima y de paso, superar cosas del pasado. Quién sabe, quizá el amor de tu vida se encuentre a un like de distancia.

