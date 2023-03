¿Hailey trata de copiarle a Selena? Los tatuajes y detalles que lo confirman

Los internautas han generado una nueva discusión: ¿y si Hailey Bieber sólo ha buscado ser como Selena Gomez copiándole el estilo y hasta los tatuajes? Estas son las pruebas que, aparentemente, lo demuestran.

¿Y si todo lo que Hailey Bieber ha hecho en contra de Selena Gomez ha sido… porque intenta ser como ella? En redes sociales se ha generado la discusión de que, al parecer, la esposa de Justin Bieber ha buscado imitar a la cantante en más de una ocasión, y hay varias pruebas que defienden el argumento.

Los internautas han encontrado pistas desde en la ropa, el estilo y los gustos, hasta en varios tatuajes muy similares de ambas, aunque también hay quien dice que la situación es a la inversa, es decir: que es Selena la que ha buscado imitar a Hailey. ¿Quién es la verdadera auténtica entre los dos? Quizás estos detalles te ayuden a saberlo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Hailey y Selena tienen tatuajes iguales?

El primer detalle que más llama la atención en esta “pelea” sobre imitaciones es un tatuaje que las dos celebridades tienen prácticamente en la misma zona: se trata de una “g” en cursiva, oculta a simple vista, ya que ambas la tienen detrás de la oreja izquierda.

La marca de Selena se encuentra un poco más hacia abajo, cerca del cuello, y se trata de una especie de honra a su hermana menor, Gracie (de ahí la “g”, según internautas).

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En cambio, la de Hailey sí está más pegada a la oreja, y según el sitio Trendencias hace referencia a Georgia, la hija de un pastor cristiano al que tanto la modelo como su esposo han estado muy unidos desde hace unos años.

Sin embargo, hay internautas que se han mofado de Hailey y su tatuaje diciendo que la “g”, en realidad, hace referencia a “Gotta keep an eye out for Selener” (tengo que estar atent@ a Selena), que la cantante Nicki Minaj incluyó en el tema “Beauty and a Beat”, en colaboración con Justin.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Muchos dicen que en realidad Hailey sólo buscó copiarle el tatuaje a Selena en un espacio similar simplemente para llamar la atención, y que la prueba de que esto es real está en uno de sus dedos.

La hija del actor Stephen Baldwin tiene también marcada una “j” en cursiva en el dedo anular de una de sus manos, justamente a la misma altura en donde Selena, en su propia mano, ocupaba un anillo con la misma letra, que es la inicial de Justin Bieber.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y para rematar, las dos celebridades también tienen tatuadas en sus espaldas una frase en cursiva, la cual no es la misma y tampoco están hechas en la misma tipografía, pero sí causa curiosidad que ambas marcas se encuentren prácticamente a la misma altura, y tengan una ondulación muy similar.

Las veces en que Hailey “se robó” el estilo de Selena

Hay un montón de videos recopilatorios en TikTok que muestran que, efectivamente, Hailey ha buscado adueñarse del estilo de vestir de Selena en más de una ocasión, y la mayor prueba que comparten son los años de separación en los que una y la otra usaron las prendas.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Y esto lleva ya años sucediendo: por ejemplo, en marzo del 2016, Selena usó un conjunto de dos piezas, una hoodie y un pantalón, en color rojo, que combinó con unos tacones blancos, y la captaron usándolo saliendo de un aeropuerto; un año después, captaron a Hailey ocupando un outfit similar, que ella cambió ligeramente con unos tacones negros.

Otras prendas y estilos que la modelo, aparentemente, también le imitó incluyen:

Un vestido blanco con lunares combinado con una chaqueta negra, usado en mayo del 2016, y que Hailey recreó en octubre del mismo año pero con un vestido color beige.

Una chaqueta de cuero que ocupó en 2014 con un peinado de trenzas y lentes oscuros, que Hailey copió ese mismo año.

Un vestido de encaje con motivos dorados que portó en el Festival de Cine de Venecia del 2012, y que Hailey medio recreó en 2014 con una blusa de encaje y un top con estampado plateado muy parecido al de Selena.

¿Tú qué opinas? ¿Son meras coincidencias? ¿O realmente Haliley Bieber ha buscado ser como Selena Gomez en cada oportunidad que ha podido? Compártenos tus comentarios a través de nuestros canales digitales.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte