El gesto con el que Hailey Bieber demostró que su amistad con Kendall Jenner llegó a su fin

Parece que Hailey Bieber ha roto toda relación con las Jenner.

Tras el tema Selena Gómez/Hailey y Justin Bieber/Kendall y Kylie Jenner ninguna de las celebridades se ha pronunciado al respecto, incluso, han continuado con sus vidas con normalidad pese a las críticas y la gran, en serio gran, polémica que se ha generado, sobre todo luego de que los usuarios se dividieran en team Selena y team Hailey.

Esta gran guerra de Internet, provocó que miles de usuarios dejaran de seguir a las Jenner y a la esposa de Justin a través de Instagram como muestra de apoyo a la cantante.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Sin embargo, parece que los problemas ya llegaron a invadir sus relaciones personales, pues es probable que la larga amistad de Hailey Bieber y Kendall Jenner haya llegado a su fin.

Hailey Bieber ignora a las hermanas Jenner

Halley Bieber y las hermanas Jenner coincidieron en la fiesta de los Oscar, sin embargo, el encuentro no fue nada como lo hubiéramos esperado, pues la modelo decidió ignorar a su mejor amiga.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

A través de TikTok, se viralizaron videos del encuentro de las modelos, aparentemente parece que tenían prisa y quizá no había tiempo para detenerse, sin embargo, no ha sido así. Varios usuarios se han dado a la tarea de interpretar los labios de las celebridades y poner mucha más atención a su comportamiento.

En los videos podemos ver a Hailey saludando a algunas personas sin acercarse a Kendall Jenner; los usuarios aseguran que mientras ella avanzaba, en los labios de la modelo se alcanza a leer: “You just going to ignore me like that? (¿Me vas a ignorar así?)”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Hailey sólo respondió: “Hi!”, reacción que obviamente desconcertó a la penúltima hermana del clan Kardashian-Jenner, incluso miró a la persona que estaba frente a ella y cuestionó: “What?”.

Hasta ahora no se sabe si hubo algún acercamiento entre las modelos durante el evento, recordemos que Hailey y Kendall han sido mejores amigas por muchos años.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Aunque con la reacción de la esposa de Justin Bieber, pareciera que esa amistad llegó a su final.

Podría interesarte