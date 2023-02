De ‘Juego de Gemelas’ a mejores amigas: Chessy y Meredith Blake asistieron juntas a los SAG Awards

Las almas gemelas tienen forma de mejores amigas.

Lisa Ann Walter y Elaine Hendrix son la prueba exacta de que las amigas existen y que sí es posible cumplir con esa promesa que nos hacemos al principio de conocernos: crecer y envejecer juntas. Podemos recordar a ambas actrices por su importante participación en ‘Juego de Gemelas’, la icónica cinta de Disney protagonizada por Lindsay Lohan que quién no ha visto miles (en serio miles) de veces porque jamás vamos a superar el reencuentro de Annie y Hallie.

Esta vez, veinticinco años más tarde, ‘Cheesy’ y ‘Meredith’ nos desbloquearon un recuerdo, caminando juntas por la alfombra roja de los SAG Awards y demostrando que las almas gemelas tienen forma de mejores amigas.

Lisa Ann Walter y Elaine Hendrix en los SAG Awards

Lisa Ann Walter y Elaine Hendrix sorprendieron al asistir juntas a los premios SAG Awards 2023 y nos metieron un ‘Juego de Gemelas’ al ojo, mientras caminaban agarradas del brazo por la alfombra roja, por supuesto, ambas luciendo fabulosas, con atuendos que arrasaron con la noche.

Las actrices que en la cinta de 1998 son enemigas, en la vida real son mejores amigas desde hace más de viente años y aunque sus apariciones juntas ante el lente de las cámaras no son muy seguido, han demostrado que las amistades leales sí existen y, una de éstas, la tienen ellas dos.

Lisa Ann Walter lució un vestido negro con con escote frontal, muy digno de los años dorados de Hollywood, sin embargo, ése no fue el único punto importante de su atuendo, sino que se trató de una pieza muy significativa para la actriz, pues la compró cinco años atrás y prometió que la usaría en los SAG Awards algún día. Y el sueño se hizo realidad.

“Me volví un poco más de los cincuenta, pero éste es un vestido que encontré hace unos cinco años y cuando lo vi estaba completamente desempleada, y dije que lo usaría para los premios SAG. Específicamente, no sé por qué, pero específicamente en los premios SAG”, expresó la actriz.

Asimismo, compartió que ese vestido negro le encantaba a su madre, quien falleció en 2022, así que lo portaba con mucha emoción y también nostalgia porque era como llevarla junto a ella durante la premiación.

Elaine Hendrix lució fabulosa con un elegante tuxedo, rompiendo con todas las reglas de género dentro de una alfombra roja, cambiando la tradición del vestido largo, de gala, con lentejuelas, por una pieza totalmente innovadora.

“Lisa Ann Walter me pidió que me presentara como su cita, así que, por Dios, me presenté como su cita”, dijo Hendrix a las cámaras de la alfombra roja de los SAG Awards.

Una amistad incondicional

Lisa Ann Walter y Elaine Hendrix se conocieron en el set de ‘Juego de Gemelas’ –cuando interpretaban a Chessy, la amorosa ama de llaves, y a Meredith Blake, la enemiga de Annie y Hallie– y desde entonces se hicieron inseparables; crearon y mantuvieron una hermosa amistad que hoy ya tiene más de viente años, pero sobre todo que ha estado presente en la vida de la otra sin importar el tiempo.

A través de redes sociales, Hendrix felicitó por su cumpleaños a Lisa Ann Walter en agosto con un cálido y tierno mensaje que nos hace pensar que: el amor de tu vida también puede se tu mejor amiga.

“Feliz cumpleaños a mi camino o muerte. Mi hermana de vida. Mi mejor amiga. La que siempre me cubre las espaldas y con la que estoy envejeciendo. Seguro que me alegra que hayas nacido. ¿Qué habría hecho si no hubieras estado? Me estremezco al pensarlo. Te amo. Feliz cumpleaños”, redactó la actriz.

Lisa Ann Walter y Elaine Hendrix sostuvieron varias razones para llenarnos de nostalgia durante su presentación en los SAG Awards, entre éstas nuestra infancia con ‘Juego de Gemelas’ y su sincera e infinita amistad.

