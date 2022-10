No es gordofobia: Taylor Swift habla de dismorfia corporal en su nuevo video

La acusaron y hasta tuvo que editar su videoclip, pero Taylor Swift en realidad expuso el trastorno psicológico que padece para crear conciencia entre sus seguidores.

Taylor Swift desató polémica por una escena de Anti-Hero, su último videoclip en el que aparece arriba de una báscula y se lee la palabra ‘fat’, es decir, ‘gorda’ mientras que otra ‘ella’ la ve como si estuviera juzgándola. Tras acusarla en redes sociales de gordofobia, la artista tomó la decisión de eliminar esa parte y dejó solo el momento cuando su otro yo la observa.

A lo largo de los años, diversas estrellas han apostado por alzar la voz y hablar a través de su arte de temas con los que tienen que lidiar a diario debido a la presión social que sufren al ser celebridades, es decir, si deben ser ‘perfectas’, bellas y con cuerpos esbeltos. Todo esto con la finalidad de romper con estereotipos y normalizar la belleza real y sin filtros, pues es algo que todas las personas viven diariamente.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

¿Qué quiso decir Taylor Swift en Anti-Hero?

En este caso, lo que quiso exponer realmente Taylor Swift en su nuevo video Anti-Hero fue el trastorno que sufre y del cual ya ha hablado en algunas ocasiones: dismorfia corporal, pero como suele pasar en cada cosa que hace algún famoso, fue atacada y señalada de ser gordofóbica.

¿Qué es dismorfia corporal?

Una persona que sufre de dismorfia corporal no se percibe como en realidad es, es decir, cuando se mira en el espejo distorsiona su cuerpo, maximiza sus imperfecciones y todo lo asocia a que no es como quiere ser o como la sociedad quiere que todos seamos.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Lo que puede ocasionar este padecimiento es pasar largas horas en el gimnasio o incluso recurrir a cirugías estéticas al no sentir comodidad con su físico. El problema es que los supuestos defectos que se perciben pueden ser nulos y únicamente son vistos por la persona que lo padece.

Tanto en la canción de Taylor Swift y su video, la cantante habla sobre los monstruos internos con los que vive en su día a día al sufrir dismorfia corporal y no sentirse ‘perfecta’ físicamente.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Sometimes I feel that everybody is a sexy baby and I’m a monster on the hill”, dice parte de la canción.

De hecho, en todo el videoclip la acompaña su ‘gemela malvada’ que la observa, la juzga y le dice hace pensar que todo está mal. Básicamente es ella misma culpándose por todo, pues además en algunas entrevistas ha confesado que sufre del síndrome del impostor, el cual se trata de un trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

‘Anti-Hero’ videoclip

Te dejamos con el video completo de ‘Anti-Hero’ para que de una vez por todas veas con otros ojos lo que la artista quiso reflejar. De hecho, en la escena final las dos Taylor’s se sientan juntas en el techo de una casa mostrando de alguna manera que están haciendo las paces cuando de pronto encuentran a otra Taylor gigante que se les une.

Podría interesarte