Miley Cyrus se arrepintió de ser vegana; ahora dice que es más inteligente

La cantante adoptó esta dieta por siete años, pero algo pasó...

Por siete años, Miley Cyrus fue una de las miles de personas que adoptaron el veganismo con la esperanza de poner fin a la explotación y crueldad animal.

Sin embargo, la cantante que difundía esta filosofía desde 2013, se arrepintió y renunció a esta disciplina tras percatarse de que algo no estaba bien.

Su forma de alimentarse, según Miley no era adecuada, pues lejos de ayudarle, le estaba afectando a su organismo.

En 2020, durante su participación en el podcast de ‘Joe Rogan Experience’, la intérprete de ‘Flowers’ anunció que por salud volvió a integrar pescado y omegas a su alimentación.

¿Por qué Miley Cyrus dejó de ser vegana?

La cantante explicó que dejó de ser vegana debido a que su cerebro no estaba funcionando correctamente y en algún momento estuvo desnutrida.

“Fui vegana durante mucho tiempo y tuve que introducir pescado y omegas en mi vida porque mi cerebro no funcionaba correctamente (…) Ahora soy mucho más inteligente de lo que era y creo que en un momento estuve bastante desnutrida”.

Obvio, la noticia decepcionó a más de uno, pues durante todo este tiempo, se convirtió en una de las principales promotoras del veganismo.

Ante esto, Miley dejó bien firme su postura sobre el amor que tiene a los animales, pero si se trata de su salud, estaba dispuesta a todo, incluso, incorporar alimentos de origen animal como el pescado.

“Le doy hogar a 22 animales en mi granja en Nashville, tengo 22 en mi casa en Calabasas, estoy haciendo lo que puedo por los animales. Pero cuando se trata de mi cerebro, no es vegano, no puedes ser vegano y vivir así y ser tan rápido, o tal vez sí se puede y algunas personas pueden, yo no puedo”, dijo la famosa para defender su postura sobre la protección animal.

Recordemos que cada cuerpo es distinto y aunque a Miley no le funcionó, no quiere decir que no sea para ti. Es importante que antes de hacerlo consultes a un experto para que tu salud no se vea afectada.

