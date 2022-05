Selena Gomez se disculpa con Hailey Bieber por supuestamente haberse burlado de ella

La actriz fue acusada de burlarse de la esposa de Justin Bieber.

Selena Gomez y Hailey Bieber siempre serán relacionadas por el hecho de ser la ex y la esposa de Justin Bieber, ocasionando un conflicto mediático que repercute principalmente en los fans, quienes buscan cualquier gesto para comenzar la polémica.

Recientemente, la cantante y la modelo volvieron a protagonizar una nueva controversia, todo se produjo luego de que Hailey Bieber subiera un tutorial de skincare nocturno que posteriormente fue imitado en tono de burla por Selena Gomez, según los fans.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Después de la publicación de la modelo, Selena Gomez publicó un video en TikTok pero con un tutorial bastante divertido en el que se coloca máscaras debajo de los ojos y espuma en rostro (sin delicadeza).

¿Selena Gomez se burló de Hailey Bieber?

Después de la publicación de la también actriz, los internautas comenzaron a especular que se estaba burlando de Hailey Bieber, pues mientras la modelo hizo una rutina sutil y delicada, Selena Gomez lo hizo de una manera más “ruda”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ambas siempre han mostrado su fascinación por el cuidado de la piel y el amor propia, incluso Selena Gomez tiene su propia línea de maquillaje “Rare” con la que fomenta la belleza real, sin embargo, al tanto de su video, recibió comentarios como: “Sé a quien se refiere” y “¿Está tratando de hacer divertida la rutina de ya saben quién?”.

Debido a ala reacciones, antes de desactivar los comentarios, Selena Gomez dejó un mensaje, escribió: “Es por eso que creo en cuidar tu salud mental. Chicos, no tengo idea de lo que hice, pero realmente lo siento. Cero malas intenciones. Lo borraré pronto”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Sin más, posteriormente Selena Gómez publicó otros videos que no tenían que ver con el que recibió “hate”. Y aunque la cantante y Hailey Bieber se han encargado de dejar en claro que entre ellas no hay problemas, los fans siguen sin entenderlo, hasta el punto de que la modelo ha tenido que suplicar que dejen de ponerle comentarios que relacionen a Justin Bieber con su exnovia. Justin Bieber con su exnovia. omentarios que relacionen a su esposo con su exnovia.

En abril de 2022, la modelo publicó un video en el que pidió: “Déjame en paz, en este momento... Me estoy ocupando de mis asuntos, no hago nada, no digo nada. Déjame en paz, por favor. Ha pasado suficiente tiempo donde es válido que me dejen en paz, se lo suplico de verdad. Ese es mi único pedido, déjenme en paz... sean miserables en otro lado”.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO









Podría interesarte