‘Odio verte feliz...’: el video de Shakira que podría ser indirecta para Piqué y Clara Chía

¿Indirecta de 14 de febrero?

Shakira sube video que podría ser indirecta para Piqué en pleno 14 de febrero y es que la cantante colombiana sigue dando de qué hablar tras el estreno de su BZRP Music Session #53, donde aprovechó de la música para desahogarse y soltar el daño que el deportista le había provocado tras su separación por infidelidades.

Shakira anda cada vez más empoderada y, al parecer, con el tema de Piqué cada vez más superado, eso nos ha demostrado con las lecciones de amor propio que nos regala. Sin embargo, los fans insisten en que la colombiana podría seguir enviando indirectas para Piqué pero esto no con la intención de que regrese con ella, sino para vengar un poco el dolor que le hizo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Shakira sube video que podría ser indirecta para Piqué

En pleno 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, Shakira compartió un video a través de sus redes sociales con ella como protagonista mientras limpia en tacones con un trapeador lo que es, probablemente, su cocina, mientras corea el tema Kill Bill de la cantante SZA, sencillo que se ha vuelto sumamente viral en plataformas como TikTok.

Los fans aseguran que es indirecta para Piqué y Clara Chía

Literalmente, Shakira sólo está limpiando y cantando, pero los fans creen que podría ser una indirecta para el deportista y Clara Chía, ya que la letra habla sobre desamor, un exnovio y una nueva pareja. Tiene sentido.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí?. Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola…”, dice una parte de la canción que Shakira canta en su video.

Por otro lado, los fanáticos aprovecharon el video de Shakira para sugerirle una colaboración con SZA, aunque otros la criticaron por “trapear” con tacones y un atuendo negro ajustado, sin embargo, ése no era el fin del video, pues se trata de un famoso trend de TikTok.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Por el momento, Shakira ha estado enfocada en su carrera y su música, por ello, nos tiene preparados unos cuantos estrenos que seguro nos encantarán tanto como todo lo que hace.

Podría interesarte