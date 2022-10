20 cosas que me habría gustado saber antes de cumplir 30

Está bien si no sabes qué hacer con tu vida, o si lo que quieres no coincide con lo que el mundo espera de ti.

Tienes veintitantos años. Para estas alturas el mundo espera que tengas la vida resuelta. Se supone que ya terminaste la carrera, estás pensando en una maestría o en un doctorado. Tal vez hay gente que te presiona para que tengas una pareja estable y después se casen en una boda de ensueño, tengan una luna de miel perfecta y después un par de hijos. Nacer, crecer, reproducirse y morir.

Pero la vida no es como el libreto de una película que hay que seguir al pie de la letra. La vida, en realidad, es como dijo Jean Paul Sartre: una obra de teatro a la que nos lanzan sin guion ni ensayos. Nadie sabe cuál es su propósito, lo vamos adivinando en el camino. Quizá el mundo quiere que tengas una vida relativamente normal, con una carrera perfecta y un familia nuclear de lo más instagrameable, pero lo que tú quieres es estudiar arte. O viajar por el mundo, crasheando en los sillones de tus amigos. O casarte con una persona de tu mismo sexo, ante la mirada escandalizada de tus conocidos. O nunca casarte. O adoptar hijos, gathijos o perrhijos.

Si estás cerca de cumplir 30 años, seguramente te has enfrentado a estos y otros dilemas sobre el presente y el futuro de tu vida. A continuación te dejamos 20 cosas que nos habría gustado mucho saber antes de llegar al tercer piso:

1. Cumplir 30 puede ser genial. Todo el mundo quiere que pienses que tendras una terrible crisis de identidad porque ya no eres tan joven como antes, pero en realidad tienes más madurez, más libertad, más poder adquisitivo y un cerebro completamente desarrollado.

2. No le debes nada a nadie. Quizá tus padres quieren que te cases de blanco y les des nietos (como si estuviéramos en el universo de Game of Thrones y se necesitara de tu descendencia para asegurar el futuro del reino), pero tu vida es tuya y tú tomas las decisiones.

3. Vístete como te gusta, no importa la edad que tengas. La moda es para todos.

4. Las canas, las arrugas y otros “signos de la edad” son perfectamente normales y, en lugar de huirles, acéptalos con orgullo. Son parte de ti y de tu historia.

5. No intentes entrarle a la música que nomás no te gusta. Mejor pasa el tiempo con la música que amas.

6. Ten un ahorro para ti. Siempre. Nunca sabes cuándo vas a estar en una relación abusiva (ojalá que nunca) y necesitarás dinero para valerte por ti misma. O cuándo tendrás un trabajo tóxico y necesitarás de tus ahorros para sobrevivir mientras encuentras otro.

7. Estudia lo que te guste, no lo que se supone que te dejará dinero.

8. Confía en las personas. No porque hayas tenido varias decepciones en el pasado, sobre todo amorosas, significa que todo el mundo quiera hacerte daño.

9. Dicho lo anterior, sé siempre cautelosa. Ama profundamente, pero nunca te desbordes del todo.

10. Acepta tu cuerpo como es y vístelo como tú quieras. Mientras más pronto aprendas a amarlo incondicionalmente, mejor.

11. Sé amable. Todos estamos librando distintas batallas.

12. Aprende a decir no. Pon tus límites, incluso frente a tu familia y seres queridos.

13. Haz una limpieza cada año, mínimo. Deshazte de todos los objetos que no te sirven, no te hacen feliz o ya cumplieron su propósito en tu vida.

14. No pasa nada si no ves todas las series de moda, si no lees todos los best-sellers o si no vas a todos los conciertos. Disfruta del aquí y el ahora.

15. No hay consumo ético bajo el capitalismo.

16. Tu principal responsabilidad en este mundo es cuidar de ti misma.

17. Usar bloqueador te salvará de muchas cosas. Cuida tu piel porque es más importante de lo que crees.

18. No subestimes el poder de un baño caliente después de un mal día.

19. No tomes decisiones permanentes con base en sentimientos temporales. Lo que sientes ahora quizá se haya ido en un día o dos.

20. Nunca es tarde. Nunca. ¿Quieres cambiar de carrera? Hazlo. ¿Divorciarte? Adelante. ¿Cambiar tu vida para bien? Esta es tu señal. ¡Felices 30!





