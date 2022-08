5 red flags que indican que tu trabajo es tóxico

Muchas veces vemos lo que hacemos o nos ponen a hacer en el trabajo como algo normal, pero no siempre es así.

Seguramente has escuchado muchas quejas de tu trabajo o del de algún amigo o familiar, y eso te ha hecho preguntarte: ¿Mi trabajo es tóxico? Bueno, pues aquí te traigo cinco señales o red flags que te permitirán saber si tu trabajo es tóxico o no.

Trabajo fuera de horario laboral

Sabemos que esto podría variar dependiendo de dónde labores, ya que podría venir en el contrato y/o ser mencionado durante la entrevista de trabajo (mucho ojo con esto), pero hay veces en las que se te pide que hagas más horas de trabajo de las que se te están estipulada. Por ejemplo, digamos que debes hacer 24 horas a la semana pero de repente te piden hacer 48 para la siguiente semana. Técnicamente no se puede pedirle a un trabajador que haga mas de las horas de las estipuladas en el contrato, pero en el caso de que se acepten recuerda que estas horas extra deben ser pagadas al doble. Así que, si aceptas horas extra, revisa tu nómina con detenimiento, ya que estas deben verse reflejadas en tu siguiente paga.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Hacer esto suele ser arma de doble filo, ya que por un lado puede que no te las paguen, pero al mismo tiempo puede que tus jefes empiecen a verte con diferentes ojos y que estas situaciones se repitan y seas la primera persona a la que acudan para esto. Aceptar o no es muy tu decisión, pero en caso de aceptar, como ya dije, recuerda revisar tu pago de nómina. Y si no aceptas, recuerda que no pueden despedirte o amenazar tu estancia en la empresa, y si algo así pasa, debes acudir a conciliación y arbitraje. Recuerda que no estás disponible todo el tiempo y menos fuera de tus horarios de trabajo previamente estipulados.

Faltas de respeto y/o acoso

Lamentablemente esto es algo real y que pasa en todos lados, claro que puede que esto exista “en el buen sentido” y por eso me refiero que quizá con tus compañeros tengas cierta confianza, pero también es bien sabido que hay personas que abusan de eso. Por otra parte, también es lamentable que exista el acoso laboral, esto en especial hacia las mujeres: sí es importante recalcar que ambos sexos no se salvan de esta terrible situación, pero las mujeres lo sufren mas a menudo. Recuerda los límites y con quienes y si te empiezan a faltar al respeto o a acosarte, no te quedes callado o callada, y reporta estas situaciones a las autoridades correspondientes.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Abuso de autoridad

Otra situación lamentable, y es que, muchas veces los superiores quieren abusar de el poder puesto en ellos y prácticamente tratan a sus empleados como gallos de pelea, para ver quién es el que más aguanta. Y esto es algo que no se debe hacer, es aquí cuando te das cuenta si tienes a un líder o a un jefe como superior. Mismo caso, pon tus limites y cualquier tipo de abuso debe ser reportado. Esto también puede considerarse como “mobbing” que básicamente es bullying en el trabajo. Se puede dar en todos los niveles, pero es mas común verlo presente en este punto, de superior a subordinado.

Sentirse atrapado o estancado

Cuantas veces no has escuchado o visto en una oferta laboral la frase “oportunidad de crecimiento”. Pero muchas veces los trabajadores se ven frustrados en sus empleos ya que, sin importar cuánto esfuerzo y tiempo inviertan, sienten que no los lleva a algún lado, al no ser consideradas para un aumento o ascenso y eso obviamente trae una frustración terrible. Te cuento una anécdota de una amiga mía: en su trabajo desempeñaba un gran papel en la empresa para que laboraba, le comentaron que hacía un buen trabajo y no querían ascenderla o cambiarla de departamento por esa razón, pero que en cambio vería un aumento en su salario (aunque a veces ni eso). Te cuento esto para que tengas una idea de que esto podría ocurrir. Si llevas años en el mismo puesto y empiezas a notar el estancamiento, es momento en el que debes tomar cartas en el asunto. Y si de plano expones la situación y no lo ven, entonces deberías reconsiderar tu estancia ahí y plantearte nuevas opciones.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Mala comunicación

Esto es algo vital, si la comunicación no es buena, algo va a salir mal y cuando lo haga, muchas veces los superiores buscan a quién poner a pagar por los platos rotos. Si te ves envuelto en esta situación, preocúpate que por lo menos que con tu equipo de trabajo tengan buena comunicación, y trabajando juntos pueden evitarse muchos problemas, recuerda que la inteligencia gana muchas batallas.

Ya para concluir, puedo decir que situaciones como estas se pueden ver a diario y que hay menos peores, así como mucho peores, pero recuerda siempre tener la mente en claro para poder analizar todo detenidamente y tomar una buena decisión y que, si alguien ya se está pasando de la raya, es mejor actuar antes de que todo escale para mal y la situación se ponga peor. Recuerda que hay organismos que te pueden defender en muchas situaciones del ámbito laboral si tu empresa no te da solución.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte