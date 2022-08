8 actrices que han envejecido con orgullo

Estas actrices han demostrado estar orgullosas de su edad.

Durante años, la belleza ha sido asociada con la juventud, cuando en realidad la verdadera belleza es aquella que se consigue con los aprendizajes que se van obteniendo en la vida.

A pesar de que en el medio del espectáculo, algunas actrices han preferido ocultar su edad sometiéndose a tratamientos que las haga conservar “la juventud eterna” en el exterior, por el contrario, hay muchas otras que no temen a mostrarse al natural.

Bien dicen que las arrugas y las canas revelan nuestra historia, y estas actrices son fieles creyentes de eso, pues a pesar de ser figuras públicas e influyentes, quieren mostrar que como todo ser humano, sus cuerpos y aspecto ha evolucionado.

Actrices que han envejecido con orgullo

Ellas son algunas de las actrices que se sienten orgullosas de su pasado pero también de su presente, abrazan su edad sin miedo a qué dirán porque son reales y auténticas.

Sarah Jessica Parker

A sus 57 años, Sarah Jessica Parker se ha distinguido como una de las famosas que fuera de la pantalla (y de darle vida a Carrie Bradshaw) no teme a mostrar sus canas, pues ha tenido una lucha constante contra a discriminación por edad.

En una entrevista con Vogue, confesó: “Casi se siente como si la gente no quisiera que estuviéramos perfectamente bien con el lugar en el que estamos, como si casi disfrutaran de que nos duela lo que somos hoy, si elegimos envejecer de forma natural y no tener un aspecto perfecto, o si haces algo si eso te hace sentir mejor”.

Kate Winslet

Kate Winslet ha decidido evolucionar con dignidad y a sus 46 años ha tratado de mandar el mensaje de que la belleza es imperfección, además es de las famosas que se rehusan a usar retoques en las fotografías pues no tiene miedo a mostrar sus marcas de la edad.

Jane Fonda

Jane Fonda no solo es fiel creyente en la moda sustentable, sino también en la belleza real y el poder de la edad, la actriz de 84 años no teme a mostrar sus canas y enviar el mensaje de que la edad no está peleada con la belleza.

Jamie Lee Curtis

A sus 63 años, Jamie Lee Curtis se distingue por no cubrir sus canas tanto fuera como dentro de la pantalla, en diversas ocasiones ha hablado y criticado fuertemente a aquellos que le temen al envejecimiento.

En una ocasión, la actriz señaló: “Me horroriza que el término que usamos sobre la vejez es ‘anti’, envejecer es tan natural como la suavidad y el aroma de un bebé”.

Andie Macdowell

A sus 64 años, Andie Macdowell ha sorprendido por su manera de presentarse en importantes alfombras rojas, dejando ver el tono natural de su pelo, para ella, esa es “una decisión personal de transición porque es parte de su personalidad”.

Salma Hayek

La mexicana de 55 años, es de las actrices que no le temen al “qué dirán” y se muestra constantemente al natural en sus redes sociales, dejando ver su canas y también sus arrugas.

Jennifer Garner

Jennifer Garner no tiene miedo de lo que opinen sobre su cuerpo y tampoco de su imagen pues para ella es natural la evolución y los cambios constantes con el pasar del tiempo.

Kelly McGillis

La actriz de 64 años, no se avergüenza de su edad, y de hecho, debido a su ausencia en la película ‘Top Gun: Maverick’ que protagonizó en 1986 con Tom Cruise, mencionó: “Prefiero sentirme absolutamente segura en mi propia piel, segura con quien soy y lo que soy a mi edad, en lugar de darle tanta importancia a esas cosas”.

A estas famosas no les importa lo que los demás opinen sobre su aspecto, pues saben perfectamente que cada una de sus marcas hablan sobre su historia, demostrando que disfrutan envejecer con orgullo.

























