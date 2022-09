Adam Levine y Behati Prinsloo: Una historia de amor “perfecta” que se manchó con la infidelidad

El vocalista de Maroon 5 y la modelo de Victoria´s Secret forman uno de los matrimonios más estables del espectáculo, pero su historia se acaba de ver manchada.

Adam Levine y Behati Prinsloo parecían tener el matrimonio perfecto. La pareja sorprendió con los rumores de infidelidad por parte del vocalista de Maroon 5, ya que tiene a dos hijos en común y constantemente comparte fotos de sus vacaciones, momentos divertidos, así como postales románticas en las que se expresan el amor que sienten el uno por el otro, por lo que no se veía venir una tormenta.

Ambos son altamente atractivos y desde hace casi una década forman una de las uniones más estables del complicado mundo del espectáculo, por eso generó polémica, que una influencer de Only Fans publicara un video en el que aseguraba que Levine le fue infiel a la modelo de Victoria´s Secret con ella.

Sumner Stroh publicó un video en TikTok en el que reveló que supuestamente mantenía una relación con Levine desde hace un año, la cual terminó. La joven decidió romper el silencio, ya que hace cuatro días Behati compartió una foto de que está esperando a su tercer hijo con el cantante.

Según Stroh, Levine le pidió permiso para usar su nombre y ponérselo a su nuevo pequeño, razón por la decidió sacar la supuesta verdad a la luz.

Ahora el cantante de Maroon 5 rompió el silencio y confesó que sí mandó mensajes de coqueteo a la influencer, pero al darse cuenta que esto iba más allá, se detuvo y prefirió confesarle todo a su esposa, esto mucho antes de que salieran los videos a la luz. Además declaró que se siente arrepentido de todo.

“En ciertos casos, se volvió inapropiado, pero lo abordé y tomé medidas proactivas para remediarlo junto a mi familia. Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que he podido cometer. Nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos y lo haremos juntos”, dijo.

La historia de amor de Adam Levine y Behati Prinsloo

La pareja se conoció cuando Adam estaba buscando a una modelo para uno de sus videos, por lo que un amigo en común la recomendó para el trabajo y fue ahí que surgió el flechazo.

Su primera cita fue en Los Ángeles y a partir de ese momento siguieron en constante comunicación hasta que decidieron formalizar su relación.

“Nos seguimos mandando emails entablando una conversación tan natural y tan poco forzada que supongo que por eso acabamos enamorándonos el uno del otro”, reveló Behati en una entrevista.

Tras dos años de noviazgo, en 2014 la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia celebrada en Los Cabos, México.

En 2016 anunciaron el nacimiento de su primogénita Dusty Rose y en 2018 nació su segundo hija Gio Grace.













