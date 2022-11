Así vivimos el Sabor Capital en uno de los mejores festivales de música

¿Te imaginas que tu arte fuera expuesto frente a miles en el Corona Capital?

Este viernes 18 de noviembre asistimos al Festival Corona Capital para escuchar lo mejor de Cigarettes After Sex, My Chemical Romance, Run the Jewels y White Lies, por mencionar solo algunas de las bandas que se presentaron en los cinco escenarios de este gran evento, donde también vimos cosas increíbles y creativas como la instalación que montó La Costeña®, que se llama Sabor Capital, y de la cual te traemos todos los detalles.

Sabor Capital

Hoy en día la forma tan versátil y dinámica en cómo se están relacionando diferentes expresiones artísticas está genial, y una muestra de ello es Sabor Capital, un concurso que invita a los universitarios a realizar una propuesta creativa de instalación o escultura, con el uso de materiales reutilizables, para hacer una estructura emblemática del Corona Capital.

De esta forma, el arte, la creatividad y la música, y una marca tan sabrosa y mexicana como es La Costeña®, se lucieron a lo grande en el Autódromo Hermanos Rodríguez. ¡Y te trajimos estas fotos para que lo contemples!

Arte y música como motor de inspiración

Pero no es la primera vez que La Costeña® se luce así en un Corona Capital, pues se trata de la cuarta edición de Sabor Capital. Un concurso que apoya la difusión del diseño, el urbanismo y la arquitectura de una forma particular, y que en este año logró convocar a más de 62 equipos de universidades de la UNAM, UP, e Ibero, entre otras.

Y en donde los diseños creativos tenían que ser frescos, divertidos y originales, además de representar los valores y principios de cada universidad de la mano del Corona Capital y La Costeña®, algo así como un Sabor Capital.

Ante el poder de convocatoria que logra este concurso lleno de talento, creatividad e inspiración, La Costeña® se ha ocupado de conformar un jurado que refuerce el reconocimiento al profesionalismo de quienes participan.

Por ejemplo, entre los profesionales que estuvieron en el jurado este año, podemos mencionar al escultor y arquitecto, Rodrigo de la Sierra, a Fermín La Calaca, y a Armando Calvillo, Director de Mercadotecnia de Ocesa.

Los ganadores de Sabor Capital 2022

Los ganadores de esta cuarta edición de Sabor Capital fueron el equipo Metrópoli, conformado por los estudiantes de la carrera de Diseño Industrial de la UNAM:

Itzel Jacqueline Carbajal Domínguez

Ilse Mariana Arreola Toledo

Ángel Josué Ortiz Álvarez

Ellos no solo lograron exponer su arte en este festival frente a miles de asistentes, sino que obtuvieron un pase doble para disfrutar del Corona Capital y una computadora Mac Book. Y por supuesto también fueron invitados a vivir la construcción de su instalación por parte de La Costeña® y OCESA.

















