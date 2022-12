Barbie: la muñeca más amada del mundo con una historia poco convencional

Todos sabemos que Barbie es la muñeca más amada del mundo, pero muy pocos conocen su historia poco convencional respecto a su origen. Aquí te la contaremos.

Han pasado poco más de 60 años desde que a los aparadores de todas las tiendas llegó el que sería el juguete más icónico a nivel internacional: Barbie, la muñeca más amada del mundo, aunque con una historia poco convencional respecto a su origen. ¿Ya la conoces? Aquí te la contaremos, al igual que otros datos sobre su importancia para la cultura pop de nuestros días.

¿Fue Barbie una copia de otra muñeca?

Varios libros, como “Forever Barbie: The Unauthorized Biography of a Real Doll”, de M. G. Lord, o “Toy Monster: The Big, Bad World of Mattel”, de Jerry Openheimer; reportajes en texto y en video han contado la “tierna” historia de la creación de Barbie, el juguete por excelencia de la marca Mattel.

Sin embargo, la realidad es un poco más complicada que eso, ya que la existencia de Barbie no ha generado otra cosa sino polémica desde su lanzamiento en marzo de 1959, sobre todo por dos cosas: por presunto plagio y por una idea de sexualización. Pero vamos por partes, para no causar más dudas.

Según los textos, la cofundadora de la juguetera Mattel, Ruth Handler, quiso crear un juguete especial que le diera buenos ratos de diversión a su hija, a quien notó harta de tener que entretenerse con muñecas de papel, a quienes casi siempre les daba roles de un adulto.

Y justamente durante un viaje a Europa, en 1956, se encontró con una muñeca alemana conocida como Bild Lilli, por lo que mágicamente se le ocurrió la idea de realizar una muñeca propia con cuerpo de una joven adulta, y se la platicó a su esposo, Elliot Handler, quien era cabeza de Mattel.

De acuerdo con el sitio Messy Nessy, Ruth adoró tanto a Bild Lilli que compró tres versiones de la muñeca, de las cuales dio una a su hija, y tomó dos para que las “estudiaran” en las fábricas de Mattel.

Estas muñecas, según el medio, estaban inspiradas en un personaje popular de un cómic alemán que aparecía en el periódico Bild, y que fue dibujado por Reinhard Beuthin; se trataba de una chica rubia con un cuerpo envidiable, un rostro altivo y orgulloso, y un estilo increíble para la época. Fue un agasajo en Alemania desde su lanzamiento, en 1955, aunque inicialmente fue hecha para adultos.

Con ayuda del diseñador Jack Ryan, Ruth y Elliot lograron crear su propia versión de la muñeca, la cual presentaron a los accionistas de la firma bajo el nombre de “Barbie”, en honor al diminutivo que le daban a su propia hija, Bárbara.

Además, incluyeron un muñeco varón que sería su pareja perfecta: Ken, llamado así por su propio hijo, Kenneth, quien de hecho, según el libro de Openheimer, vivió traumatizado por esto, ya que el muñeco se presentaba como un ser asexuado aunque muy hermoso, algo que le dejó muchos complejos antes de su muerte, aparentemente por VIH-SIDA, en los años 90.

El resto es historia. Todos sabemos que el juguete agasajó totalmente a la junta de directores de Mattel, que decidieron lanzar su prototipo en marzo de 1959, durante la Feria de Juguetes de Nueva York, en su versión original: con un traje de baño a rallas en blanco y negro, unos lentes de cristales azules y marco blanco como accesorio principal, arracadas en las orejas, un pelo rubio peinado en coleta con copete encrespado al frente, y la mirada orgullosa que la misma Bild Lilli tenía.

Fueron 300 mil copias las que lograron venderse en el primer año de su historia, consolidándose como el juguete con mayor éxito del siglo pasado, algo que no pudo sino incrementarse con el paso de los años y las miles de versiones que han salido del producto.

Barbie: de inocente juguete a símbolo sexual

En el marco del aniversario 50 de la muñeca, la escritora mexicana Lydia Cacho realizó un breve ensayo sobre este juguete, apoyándose en los datos que encontró en el libro de Openheimer para exponer una visión que tuvo desde siempre respecto a Barbie, sobre la que dijo que más que ser una muñeca inocente, era una especie de entrenamiento para niñas para convertirse en símbolos sexuales.

¿Por qué? Cacho menciona que no se le hacía normal ver una muñeca que simulaba a una mujer nórdica en miniatura, con una piel blanca y cabello rubio a pesar de que la mayoría de la población del mundo no tiene esos rasgos, y ocupando un tipo de ropa que casi no dejaba espacio a la imaginación y que privilegiaba un cuerpo escultural y estilizado, de piernas largas, cintura corta y pechos voluptuosos.

Y eso era lo que la mayoría de las niñas quería ser desde hace años, lo que no sólo aumentaba posturas y comportamientos racistas, sino que hacía ver a las mujeres como meros símbolos sexuales cuya inteligencia quedaba de lado siempre y cuando pudieran verse como Barbie.

Muchos dirían que ver todas estas cosas en un simple juguete sería exagerado, pero la realidad no está tan desapegada de ello, ya que, según Openheimer, el principal desarrollador de la muñeca, Jack Ryan, vacío sus deseos sexuales en ella, mostrando su propia imagen de lo que debería ser “la mujer perfecta”.

Este diseñador, egresado de Yale, llevó durante muchos años una vida de mujeriego, siempre en busca de rubias exóticas de pechos voluptuosos y cuerpos despampanantes, como él mismo habló de sí en algunas entrevistas, y algo que comprobó al mundo al casarse con la actriz Zsa Zsa Gabor.

Un amigo de Ryan, Stephen Gnass, comentó para el libro que el creativo siempre hablaba de Barbie como la cumbre de sus perversiones sexuales, y tenía ciertos comportamientos que para cualquier persona deberían resultar inquietantes respecto a temas de sexualidad y responsabilidad afectiva.

Sin embargo, la propia marca ha buscado eliminar este estigma de la “mujer sexualizada” desde el comienzo del nuevo milenio, lanzando diversas Barbies realizando cientos de profesiones y vendiéndolas bajo el slogan “Puedes ser lo que quieras ser”, como una manera de hacer campaña en las infantes para impulsarlas a perseguir sus sueños.

Además, en la última década Mattel lanzó un sello de Barbie conocido como “Fashionistas”, a través del cual lanzó varias versiones de la muñeca y de Ken que exploran la diversidad de cuerpos, tonos de piel y capacidades de la gente; por ello, en esta colección podemos tener desde una barbie gordita, morena y con vitíligo, hasta un Ken negro y delgado.

Y aunque la propia marca ha tenido sus altibajos respecto a ventas, ya sea por el desprestigio que este tipo de información generó, la poca atención que las nuevas generaciones le prestaron durante un tiempo o el desarrollo de otras muñecas tanto de la competencia como de la misma firma (como las Bratz o las Monster High), la realidad es que Barbie nunca ha dejado de vender.

De hecho, en 2020 comprobó que está posicionada como una de las firmas más importantes del mundo juguetero, ya que, según datos del medio Bloomberg, logró vender 1.35 mil millones de dólares en muñecas y accesorios, siendo ésta su mejor venta de las últimas dos décadas, y un incremento verdaderamente sustancial en comparación de los 950 millones que vendió en 2017.

Barbie, la estrella de otros medios

Todos sabemos que Barbie ya no es una simple muñeca o marca de muñecas hoy por hoy. Eso dejémoslo para el siglo pasado.

Ahora, Barbie es, simplemente, una de las grandes estrellas animadas del mundo del entretenimiento y de las ventas, ya que ha sido protagonista de cientos de películas animadas, series, libros y videojuegos, al igual que figura principal para productos de maquillaje y ropa, como lo exploraremos brevemente aquí:

Películas

Fue en los años 80 cuando Mattel ideó llevar a Barbie al mundo del entretenimiento audiovisual tras ver que sus ventas comenzaron a bajar debido a que su marca competidora, MGA, lanzó las muñecas Bratz, que comenzaron a ser más populares que las Barbies.

Tras lanzar varios especiales para televisión, finalmente la empresa consolidó la creación de Mattel Entertainment, su productora, en 2001, año en el que lanzó la primera película de Barbie: “Barbie y el Cascanueces”, que se volvió un éxito total entre los niños.

A raíz de ello, se han estrenado 41 películas del universo fílmico de Barbie en animación por computadora, tomando como inspiración, al inicio, historias clásicas representadas en ballet, aunque conforme fue desarrollando las tramas para las películas, ideó nuevos universos inspirados en cuentos de hadas, magia, ciencia ficción y otros elementos de fantasía.

La lista de películas es la siguiente:

Barbie y el Cascanueces (2001) Barbie como Rapunzel (2002) Barbie en el Lago de los Cisnes (2003) Barbie en la Princesa y la Plebeya (2004) Barbie Fairytopia (2005) Barbie y la Magia de Pegaso (2005) Barbie Fairytopia: Mermaidia (2006) El Diario de Barbie (2006) Barbie y las 12 Princesas Bailarinas (2006) Barbie Fairytopia: la Magia del Arcoiris (2007) Barbie como la Princesa de la Isla (2007) Barbie Mariposa (2008) Barbie y el Castillo de Diamantes (2008) Barbie en un Cuento de Navidad (2008) Barbie presenta: Pulgarcita (2009) Barbie y los Tres Mosqueteros (2009) Barbie en Una Aventura de Sirenas (2010) Barbie: Moda Mágica en París (2010) Barbie y el Secreto de las Hadas (2011) Barbie: Escuela de Princesas (2011) Barbie: Una Navidad Perfecta (2011) Barbie en Una Aventura de Sirenas 2 (2012) Barbie: La Princesa y la Estrella de Pop (2012) Barbie en La Bailarina Mágica (2013) Barbie Mariposa y la Princesa de las Hadas (2013) Barbie y sus Hermanas en Una Historia de Ponis (2013) Barbie: la Princesa de las Perlas (2014) Barbie y la Puerta Secreta (2014) Barbie en Superprincesa (2015) Barbie Campamento Pop (2015) Barbie y sus Hermanas en una Aventura de Perritos (2015) Barbie: Escuadrón Secreto (2016) Barbie en Una Aventura Espacial (2016) Barbie y sus Hermanas en la Búsqueda de Perritos (2016) Barbie en un Mundo de Videojuegos (2017) Barbie y los Delfines Mágicos (2017) Barbie: Aventura de Princesa (2020) Barbie y Chelsea: El Cumpleaños Perdido (2021) Barbie: Gran Ciudad, Grandes Sueños (2021) Barbie: Poder de Sirenas (2022) Barbie: Epic Road Trip (2022)

Además, se han lanzado otros especiales en video inspirados en varias colecciones de la marca, como My Scene, que tuvo tres películas lanzadas directamente a DVD, entre las que estuvo la famosa “Vacaciones en Jamaica”, con animación en 2D que fue altamente aplaudida por el público y la crítica.

Película Live Action

El año entrante saldrá la primera película live action inspirada en la historia de Barbie, la cual fue dirigida por la cineasta Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling como una versión principal de Barbie y Ken, aunque no serán las únicas que veremos.

Medios como The Hollywood Reporter, Deadline y People anunciaron en los meses pasados que estrellas como Simy Liu, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Ncuti Gatwa y Hari Nef también serán variaciones de los juguetes, en una trama que aún está por revelarse.

La película ya cuenta con un teaser trailer de menos de dos minutos, y se espera que llegue a cines el 21 de julio del año próximo.

Series

Al momento en que Mattel ideó la manera de llevar a Barbie al siguiente nivel en los años 80, lo primero que la empresa decidió sacar fue un especial televisivo, llamado “Barbie and the Rockers: Out of This World”, en 1987, y raíz de ello no ha querido despegarse del mundo televisivo, aunque el personaje tardó unos años en regresar a la pantalla chica.

Fue en 2012 cuando Mattel Entertainment produjo su primera gran serie: “Barbie: Life in the Dreamhouse”, que contó con 8 temporadas y un total de 75 capítulos. La producción dio pie a una secuela, “Barbie: Dreamhouse Adventures”, que fue producida por Netflix y contó con 5 temporadas, y un total de 52 episodios.

Otras producciones de TV que han salido de Barbie son: “Barbie: Dreamtopia”, que inició como una serie de cortometrajes y evolucionó a una película y una temporada de 26 capítulos; y “Barbie: It Takes Two”, que es un spin-off de 13 capítulos de la película “Barbie: Gran Ciudad, Grandes Sueños”.

Videojuegos

Existen más de una veintena de videojuegos y juegos para celulares inspirados en Barbie, regularmente retomados de sus películas, como una especie de mundo alargado de cada una de las tramas, aunque hay títulos que incluyen compendios de minijuegos de moda o entretenimiento similar a “Candy Crush”.

Libros

Hay más de 400 libros publicados por Mattel y realizados por diversos autores y editores, según el sitio FictionDB, los cuales comenzaron a publicarse a inicios de los años 90.

De hecho, cada película tiene su propia adaptación a libro con el mismo nombre, algunos en formato de cuentos y otros en versión novela, con ciertos cambios para hacer que la historia escrita sea más atractiva.

Maquillaje y ropa

Hay varias empresas de maquillaje que han hecho colaboraciones con Mattel para sacar sus propios sets, algunos ideados enteramente para niñas y otros para adultos, con paletas de colores que casi siempre varían en los diversos tonos de rosa.

Además, firmas como Zara y Forever21 han hecho colaboraciones con la marca para lanzar colecciones inspiradas en la muñeca, con algunas prendas especiales similares a las de ciertas versiones de los juguetes y otras más del estilo streetwear.

Otros medios

Barbie también ha sido estrella de internet, sobretodo en YouTube, donde tiene varios videoblogs desde mediados de la década pasada, como la serie “Barbie Vlogger”, lanzada en 2015, a través de la cual ha hablado de temas de moda, estilo de vida, amigos y familia, y otros más peliagudos como la salud mental y el racismo.

También tiene su serie web “Barbie Dreamworld”, producida por Relish Studios, que empezó a emitirse en YouTube desde enero del año pasado y la componen varias miniseries del mismo universo; o incluso está su especial “Barbie: Life in the City”, que se lanzó el pasado septiembre y se enfoca en el querido personaje teniendo aventuras de una clásica citadina.

Aunque previo a las series y películas, fue protagonista de algunos cortometrajes animados, como “Barbie as Sleeping Beauty”, de 1999, donde dio vida a la Bella Durmiente para un comercial de TV que sirvió como publicidad para una línea de muñecas; este segmento estuvo a punto de convertirse en película, pero fue cancelado en 2009.

Otros cortometrajes importantes del personaje incluyen: “Barbie: A Camping We Will Go”, del 2011; “Barbie in the Pink Shoes: Land of Sweets”, del 2013; y “Barbie and the Nutcracker”, del 2021, como celebración del 20 aniversario de su primera película y que forma parte de la serie “Dreamworld”.

