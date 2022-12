Qué es el beso de 3: la emocionante práctica que está de moda

Cada vez más personas se están aventando a explorar.

Qué es el beso de 3, un tipo de beso que ha sido tendencia durante los últimos años que, de hecho, cada vez más personas se están aventando a explorar. Y está bien, siempre y cuando estés de acuerdo. Lo cierto es que el beso de 3 se ha convertido en una moda bastante emocionante y también excitante y quienes lo practican, por lo general, tienen entre 18 y 35 años de edad; es una tendencia que ha generado diversión y pasión, sobre todo en bares, antros y fiestas.

Cómo es el beso de 3

Como dice el nombre, para el beso de 3 es necesario que tres personas estén de acuerdo con la práctica. Cuando estén 100 por ciento seguras, el beso consiste en que las tres bocas se una e intercambien saliva de forma triangular. Al principio la posición puede resultar un poco incómoda, así que deberán esperar a adaptarse uno al otro, hasta que los tres estén completamente cómodos.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Después de la incomodidad, cuando ya estén adaptados, sigue la adrenalina, su cuerpo se invadirá de emoción, así que es hora de disfrutar en caso de que el beso de 3 les esté agradando.

El beso de 3 puede darse con personas del mismo o diferente sexo, así que asegúrate de que, si tienes ganas de realiza esta práctica, sea con personas con las que sientas suficiente comodidad, pues este beso logra aumentar la temperatura entre los participantes. Aunque, si prefieres hacerlo con desconocidos, ésta será una gran práctica para romper el hielo.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

El beso de 3 y sus reglas

Las reglas son muy simples, sin embargo, sí deben tomarse en cuenta para que el beso de 3 sea más divertido y, sobre todo, no ocasione problemas de ningún tipo.

Los tres deben estar seguros

Las tres personas involucradas deben estar 100 por ciento seguras de lo que va a suceder, tenga la decisión consensuada de todas las partes, entonces sí, diviértanse. No permitas que nadie te obligue a hacer algo que no quieres.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Compromiso o sin compromiso

Recuerden establecer las intenciones con las que este beso se llevará a cabo: diversión, pasión, con compromiso, etcétera. Esto con la intención de que nadie resulte lastimado con el beso de 3.

¿Se puede hacer el beso de 3 en medio de una relación?

Sí, claro, siempre y cuando nadie salga lastimado de esto. Es decir, si lo harás con tu pareja involucrada, ambos deben estar seguros de lo que harán, sobre todo, de que no afectará su romance, asimismo, que sea una personas con la que los dos estén de acuerdo y estén dispuestos a compartir un poco de su amor. Si tu pareja no estará involucrada, entonces háblalo con esa persona, esto se da un tanto más fácil cuando se trata de relaciones abiertas, pero si es una monógama, entonces lo ideal es que lo hables porque, si no, alguien saldrá profundamente dañado y con el corazón destrozado.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

Y luego, ¿qué sigue?

Lo que quieras. Si lo estás disfrutando, el beso de 3 suele ser muy excitante, así que lo que podría seguir es decisión de los tres, claro, sin introducir presión en ninguno de los participantes. La noche puede terminar como ustedes lo deseen.

¿Y si no te gustó?

No pasa nada. Puedes retirarte del beso de 3 cuando quieras, si no fue lo tuyo, puedes interrumpir el momento y parar. No sientas obligación a quedarte, para cuando tú decidas y expresa que no te gustó para nada. En caso de que llegues al final, pero no quieres repetirlo, igual lo mejor es que se lo hagas saber.

ADVERTISING - CONTINUE READING BELOW

El beso de 3 es una práctica común y muy popular, pero esto no significa que debas sentir obligación de seguirla. Ésta es tu decisión y si quieres intentarlo, disfrútalo al máximo.

Podría interesarte