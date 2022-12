Beso verde: Significado de que te besen así

El beso verde es el que suelen dar las personas que no tienen tanta experiencia besando. Suele ser un beso “de piquito” que quizá es el inicio de otras muestras de cariño.

Un beso verde es aquel que da una persona inexperta. Si alguien dice que “estás muy verde” para algo, eso también aplica en el arte de besar. Normalmente los besos verdes, o esos que se dan por primera vez, sin más experiencia para los besos que la de las series y películas, son un beso “de piquito”, con la boca cerrada y movimientos rígidos (y para evitar eso puedes leer nuestros consejos para besar a una mujer por primera vez).

En inglés, por ejemplo, se le llama “green kisser” a alguien que no sabe besar bien porque aún no tiene experiencia (todos fuimos green kissers alguna vez, así que no pasa nada).

A diferencia del beso blanco o el beso arcoíris, el beso verde no tiene nada que ver con el acto sexual y es más como una muestra breve de cariño. Puede ser romántico, sí, pero es como la puerta de entrada a otros besos más variados e interesantes.

¿Qué significa que te den un beso verde?

El beso verde puede durar menos de un par de segundos, casi siempre ocurre con la boca cerrada y es un toque cariñoso mínimo. Si alguien te besa así, puede ser por alguna de estas razones:

No tiene mucha experiencia besando a otras personas (¡y está bien! Casi todos nuestros primeros besos fueron un beso verde)

Está nervioso o nerviosa (a muchos nos pasa)

Quiere empezar lento antes de pasar a besarse de otra manera

