No eliminé tus fotos de redes porque ni así podría borrar nuestra historia

Nada podría borrar todo lo que vivimos, y eso no significa que quiera regresar contigo.

Hay personas que deciden “cerrar ciclos” dando un cambio radical en su vida, ya sea cortando o pintándose el pelo, cambiando su número telefónico, tirando cosas a la basura como cartas y regalos y también hay quienes en la era digital, deciden borrar todas las fotos que tenían con su ex en redes sociales.

¿Cuántas veces vimos en películas y series lo difícil que era terminar una relación? Lo cual cuestionamos hasta que nos dimos cuenta que nosotros mismos experimentamos el corazón roto, y aunque al principio no fue fácil, el tiempo es sabio, y nos hizo entender que cuando las cosas no son para ti, no son para ti.

Vivimos una historia que siempre atesoraré en mi corazón porque me hiciste creer en el amor y contigo pasé algunos de los momentos más felices de mi vida que no puedo imaginar pasar con alguien más.

Los dos crecimos y nos amamos hasta que la relación no pudo dar más, haber terminado me dolió por varios días y noches que se convirtieron en semanas y hasta meses, y aunque siempre me cuestioné si en algún momento podríamos volver a estar juntos, lo cierto es que hoy sé que las cosas pasan por algo.

Quizá no terminamos de la mejor manera, quizá hoy ya no hablamos pero sigo teniendo un cariño especial por ti, porque formaste una parte muy especial de mi vida y siempre estaré agradecida de eso; el rencor no es lo mío... y es imposible odiar a alguien que un día amé con todo el corazón.

Es por eso que decidí no borrar nuestras fotos de redes sociales porque borrarlas significaría borrar nuestra historia, todo lo que vivimos, todos esos recuerdos que creamos y que hoy forman parte de nuestras memorias.

Cuando termina la relación, ¿lo mejor es borrar las fotos?

“Con borrar unas fotos de una red social uno no borra ni la historia, ni lo vivido por eso siempre estuvieron y estarán ahí!”, dijo Karol G cuando le cuestionaron el conservar las fotos con su ex Anuel AA, y yo pienso lo mismo.

Mi reina … con borrar unas fotos de una red social uno no borra ni la historia, ni lo vivido por eso siempre estuvieron y estarán ahí! — LABICHOTA (@karolg) September 9, 2022

Y no es que yo tenga la esperanza de volver a estar contigo, ese ya es un caso cerrado, esto se trata básicamente de crecer y madurar, afrontar y aceptar la situación, ver el pasado, vivir el presente y seguir con la frente en alto porque sé que lo di todo y no tengo remordimientos.

Así que si te vuelves a preguntar el porqué aún conservo nuestras fotos, esa es la razón y no le debo explicaciones a nadie más, yo estoy bien con mi alma y feliz con lo que soy. No me arrepiento del pasado porque todo lo que viví contigo fueron aprendizajes y lecciones que formaron a la mujer fuerte y poderosa que soy ahora.

Siempre te deseo lo mejor, aunque no estés conmigo, porque vernos crecer llenos de éxitos, siempre fue el objetivo que tuvimos.

