Decidí no tener hijos y nadie debe exigirme explicaciones sobre mi elección

Durante varios años de mi vida crecí con la idea de que además de terminar una carrera universitaria, mis metas de vida debían enfocarse en encontrar una pareja con quien casarme y tener hijos, eso era lo común en mi familia y jamás pensé en cuestionarlo.

Fue hasta que cumplí 25 años, que comencé a replantearme la forma en la que veía la vida y la maternidad fue uno de los principales cuestionamientos que me hice a mí misma.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Siempre tuve metas profesionales muy definidas, así como deseos por viajar alrededor del mundo que se fueron cumpliendo con el paso del tiempo, pero cuando me empecé a acercar a los 30, mi familia comenzó a preguntarme que cuánto tendría una relación formal y por ende cuándo llegarían los bebés.

Ya llevaba algunos meses pensando si en realidad quería ser madre y al convivir con mis primas mayores y ayudarles a cuidar a sus hijos, me di cuenta lo cansado que era tener un bebé.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Si antes ya admiraba a mi mamá y a mis tías, después de ver de cerca cómo se cuida a un hijo, me di cuenta que es una tarea que requiere de mucho tiempo, esfuerzo, dedicación y responsabilidad.

Pensar en la idea de cuidar de una persona que dependerá completamente de ti durante al menos dos décadas de su vida, me hizo darme cuenta que aunque la crianza debe ser equitativa entre la pareja que tiene al bebé, las mujeres son las que llevan la carga más pesada, tanto física como sentimentalmente.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Respeto mucho la decisión de las mujeres que anhelan ser mamás y no creo que exista ninguna manera indicada de cómo se debe vivir la vida, pero simplemente la maternidad no es lo mío.

Ya me cansé de escuchar a mis familiares o conocidos que voy a cambiar de opinión y que en algún momento mi “instinto maternal” se presentará y decidiré tener bebés. No creo que todas las mujeres tengamos dicho instinto, es más no creo que exista.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Es bastante cansado escuchar los comentarios de “¿Qué vas a hacer cuando te hagas vieja?”, “No vas a encontrar pareja si no quieres tener hijos”, “Qué egoísta de tu parte no querer tener esa responsabilidad”.

Me parece más egoísta traer un bebé al mundo sin desearlo y encima sabiendo que no quieres tener esa gran responsabilidad en tu vida. Entiendo que no todas tienen el derecho a elegir y respeto las que deciden traer un hijo al mundo con todo y las necesidades o carencias que se puedan tener, simplemente yo no quiero ser madre y no debo ser cuestionada por ello.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO





Podría interesarte