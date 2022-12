Cómo besar por primera vez: lo que debes hacer paso a paso

Disfrútalo porque el primer beso no se olvida.

Cómo besar por primera vez, cuando estás por vivir este especial momento, es la duda que más te angustia. Y es normal. Claro que te sientes preocupada por si lo haces bien o mal, pero debes saber que los besos se van dando en la marcha y es ahí donde entiendes que no existen reglas, sólo dejas que tus labios se dejen llevar.

Es cierto que besar a alguien puede resultar atemorizante, sin embargo, si tomas en cuenta los siguientes consejos que tenemos para ti, quizá te sea un tanto más fácil atravesar esta etapa que, por cierto, es muy bonita y especial. Por ello, debes asegurarte de que todo lo que rodee tu primer beso sea muy significativo para ti, como el lugar, tu seguridad, la conexión, que estés lista y, claro, la otra persona. Si estás totalmente convencida, entonces sigue leyendo, la siguiente información es para ti.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Asegúrate de que es lo que quieres

Debes estar segura de que estás lista de dar ese paso, se dice fácil pero se trata de un momento muy especial que conservarás en tu memoria. Asegúrate de que esa persona es la indicada para dar tu primer beso y trata de relajarte, debes sentir cierta seguridad con el otro, eso te dará mucha más confianza para que aquel instante nazca genuinamente.

No lo planees

No lo pienses tanto y no lo planees, tu primer beso llegará cuando tenga que llegar y será un momento muy especial. No te angusties si no sabes hacerlo, es completamente normal y no dejes que esos pensamientos te invadan, pues te quitarán seguridad. El beso se dará poco a poco, siempre y cuando te relajes.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Rompe la barrera con ligero contacto físico

Coquetea, trata de mantener la mirada fija y rompe la tensión con contacto físico; puedes sostener su mano, poner tus brazos al rededor de su cuello o acerca tu cuerpo hacia el de la otra persona. También puedes tocar su cabello y su cara o abrazarlo para que el otro sienta tu interés y entonces se encaminen hacia el beso.

Relájate, llegó la hora

Despeja tu mente, relaja tu cuerpo y, sobre todo, tus labios. No frunzas tu boca, suelta tu mandíbula y deja que suceda. Pon atención al ritmo de tu pareja y a las señalas que te vaya enviando, eso te ayudará mucho para saber cómo conducir el beso.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ve lento, no hay prisa de nada

Empezar rápido e intenso puede resultar incómodo, así que empieza lento, con calma, conozcan sus ritmos para que se acomoden uno al otro. Juega con los labios y gradualmente aumenta el ritmo. No debes correr, disfruta el beso.

Por ahora guarda el beso francés

Es tu primer beso, así que no es necesario que mezcles un beso francés, ése lo puedes guardar para otra ocasión. Ese tipo de beso puede ir más lejos y no es el momento, así que, por ahora, conoce las maravillas de tu primer beso.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Háblalo después

Se trata de un momento especial, así que coméntenlo y hablen de cómo lo vivieron y qué les gustaría explorar. No te avergüences, es algo completamente normal y muy natural. Así que no te reprimas y aprovecha la comunicación para que los siguientes besos sean mucho mejor.

Lo cierto es que no existe una guía exacta de qué hacer durante tu primer beso, aunque sí uno que otro tip que te ayudará a sobrevivir a ese especial momento. Disfrútalo porque el primer beso no se olvida.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte