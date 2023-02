¿Cómo es ser streamer de videojuegos? Tt Girl y la vida en Call of Duty Mobile

“Si estás dando mucho tiempo de ti en un videojuego, automáticamente eres gamer”: Tere Rubio nos habla sobre ser streamer y creadora de contenido de CODM.

En 2020, el mundo experimentó un cambio radical en la forma de relacionarse, convivir con otras personas e, incluso, jugar videojuegos. Call of Duty Mobile tenía relativamente poco tiempo de haberse lanzado (en octubre de 2019) y, para muchas personas, se convirtió en una forma de seguir en contacto. Teresa Rubio fue una de ellas: no solo le entró a CODM, sino que lo hizo parte importante de su vida.

Tere, también conocida como Tt Girl, es una exitosa streamer de 21 años que juega CODM. Empezó a jugar durante la pandemia, cuando sus compañeros y familiares, sobre todo sus primos, pasaban mucho tiempo en él. “Todos estábamos en nuestras casas, queriendo comunicarnos, y el COD Mobile fue un medio que nos entretuvo bastante tiempo y nos permitía seguir en contacto”, nos cuenta.

Desde entonces, lo que empezó como un pasatiempo se ha convertido en parte importante de la vida de Tt Girl. Recientemente ganó el premio a Creador Revelación en los Premios CODMunidad, un reconocimiento que se le otorgó por votaciones. “Fue algo muy bonito para mí”, dice sobre el día que recibió el premio. “Fueron muchos sentimientos encontrados, sobre todo fue muy padre que reconocieran todo el trabajo que he hecho durante más de año y medio”.

Y es que ella agradece el apoyo de su comunidad, que la ha recibido con los brazos abiertos: “Para mí ha sido algo muy impresionante que haya tantas personas que me han apoyado por el hecho de decir ‘wow, es una chica que juega mi juego favorito’. Sí, un gran porcentaje de hombres me ve, pero al final ellas también me apoyan mucho”.

Call of Duty, las mujeres y los juegos móviles

Tt Girl es una de muchas chicas que juegan COD Mobile. La franquicia ha sido erróneamente considerada como un juego “de hombres”, pero ella es parte de una comunidad en la que también son bienvenidas. “He conocido muchas chicas muy buenas, que lo hacen muy bien en el juego, y sin duda a las personas les gusta mucho ver que también estemos nosotras metidas en la industria de los videojuegos”.

En el mundo del gaming solía existir un discurso que minimizaba a los jugadores de títulos en dispositivos móviles, como si aquellas personas que juegan juegos como Call Of Duty Mobile no fueran gamers “de verdad”. Tt Girl sabe que eso es falso y, de hecho, en algún momento de su historia con CODM llegó a preguntarse si de hecho era gamer o no. “El concepto de ‘gamer’ abarca cualquier tipo de videojuego”, dice. “Claro que si estás dando mucho tiempo de ti en un videojuego, automáticamente eres gamer. Son juegos y el punto es divertirse, pasarla bien y aprender de eso”.

“Existen ya muchísimos creadores de contenido y juegos en mobile, sobre todo COD Mobile que sin duda es el mejor juego mobile en cuanto a su diseño, gráficos, jugabilidad, compatibilidad. Para mí ha sido una genialidad poder trabajar con este juego, que empezó como un hobby y terminó siendo mi día a día”.

Una carrera como creadora de contenido

Cuando eres creador o creadora de contenido, el futuro no está escrito. Sobre todo para una jugadora mexicana a inicios de sus veintes, con un sinnúmero de posibilidades por delante. Tt Girl inició la carrera de ingeniería en sistemas computacionales, que puso temporalmente en pausa para dedicarse de lleno a su trabajo como creadora de contenido, que le ganó más de 150 mil seguidores en poco más de un año. “Así como llegó, como algo imprevisto, también puede terminar en cualquier momento”, reflexiona.

Para su familia, así como para el resto de la humanidad que aún no conocía la posibilidad de dedicarse a los videojuegos de tiempo completo, fue algo nuevo. “Al inicio ellos no me dejaban tanto estar metida en el juego porque veían que ya pasaba muchas horas en esto. Ya conforme fue pasando el tiempo y empecé a crecer y a recibir el apoyo de tantas personas, dijeron: ‘¡Sí, ya te creemos!’”.

“En general soy muy afortunada porque mis papás siempre me han dado su apoyo”, dice Tere sobre su familia. “Han respetado mis decisiones y han confiado mucho en mí”.

Uno de los mayores logros para Tt Girl ha sido convertir su pasión por Call of Duty Mobile, y por los videojuegos en general, en un trabajo. “Al inicio era más que nada por hobby, simplemente para pasar un rato. Se fueron dando las cosas y comencé a crecer y ver oportunidades. Mi comunidad me apoyó y se interesó en que personas como yo sigamos creciendo en este medio”.

Puedes encontrar a Tt Girl en Twitch, Facebook Gaming, YouTube e Instagram.

