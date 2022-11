Cómo hablarle a tu crush por WhatsApp: ideas para iniciar una conversación nada forzada

Sé tú mismo... y sigue estos consejos para usar el WhatsApp a tu favor (amoroso).

Así que vas a hablar con tu crush por WhatsApp. Este primer paso es muy importante, porque te ofrece por fin un espacio uno a uno donde pueden charlar y conocerse. Es normal que sientas que los nervios te traicionan (así pasa siempre que alguien te gusta), pero aquí te damos algunas ideas para tener una conversación fluida y natural:

Haz preguntas

No se trata de cuestionar incesantemente como si fueras un policía en un interrogatorio, pero sí de preguntar para demostrar que te interesa. De ahí vienen las típicas “¿Ya comiste?” y “¿Cómo amaneciste?”, pero tú le puedes meter más creatividad. Pregunta por la música que le gusta, por sus sentimientos hacia cierto asunto de importancia mundial o su opinión sobre alguna prenda por la que aún no te decides. De preferencia que sean preguntas cuya respuesta vaya más allá de un “sí” o un “no”.

Lo que sí no debes hacer nunca es preguntarle cosas como si esto fuera un examen: “¿Te gusta Metallica? A ver dime cómo se llama la abuelita del baterista”. No sea esa persona, compa.

“Vi esto y me acordé de ti”

Puede que hayas visto un sticker pegado en la calle con el logo de su banda favorita o un coche de Hello Kitty, le gustará saber que le relacionas con las cosas que le gustan.

Dígalo con stickers

Usar stickers es un arte. Úsalos sabiamente y tendrás a esa persona a tus pies (no literalmente, claro). Pero si abusas de ellos pueden llegar a ser un recurso cansino y se puede sentir como que no se puede hablar en serio contigo. Por otro lado, los stickers te “humanizan”: así puedes demostrar que no eres un robot y que, de hecho, puedes aplicarlos en la vida cotidiana.

El poder de la música

Muéstrale la música que te gusta, promueve los intercambios musicales con el fin de ampliar las playlists de ambos. Probablemente querrás enviarle canciones que digan ciertas cosas que no te atreves a decir, y esa a veces es la mejor opción si eres tímide: “Hola, escuché esta canción y quizá te guste”. Si te responde con más música, analiza muy bien la letra, puede haber mensajes ocultos en ella. O no.

Aprende a leer a la otra persona

Esto es muy importante. No solo debes leerla con atención, también aprender a entender lo que no te dice con palabras. Observa si ya se cansó del mismo tema, si responde con monosílabos o si eres tú quien suele iniciar la conversación. El silencio también cuenta como respuesta. Aprende a alejarte si tienes que hacerlo, sin reclamos. Nadie te debe su atención... pero tú sí mereces a alguien que esté igual de entusiasmado por ti.

Lo más importante de todo: Sé tú mismo

Ya sé que te han dicho esto hasta el cansancio, pero es verdad. La gente nota inmediatamente cuando eres auténtico... o cuando te estás esforzando demasiado. No pretendas ser alguien que no eres. Aquí queremos que tu crush se fije en ti por quien eres, ni más ni menos. Está bien decir que no conoces tal artista/banda/libro/película. Úsalo como oportunidad para que esa persona te muestre más de su mundo.

