Cómo una generación acabó con el amor romántico… y las apps de citas en pandemia lo sepultaron

Las aplicaciones para conseguir pareja aumentaron su popularidad debido a la pandemia, pero la tendencia venía desde antes y una generación decidió cambiar la forma en que se acerca a su interés físico y romántico.

¿Qué es el romance?, decía Julio Cortázar: “Como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado a la mitad del patio.”

Hace algunas generaciones, el interés romántico significaba saltar un pequeño precipicio, tomar un teléfono fijo, esperar que nadie en casa levantará el auricular y después enfrentarnos a quien contestaba del otro lado: el padre, la madre, algún hermano. Una ruleta rusa.

Con el tiempo se frivolizó, aunque no necesariamente desapareció el amor. Primero un mensaje, una llamada al celular, después los cobardes mensajes de WhatsApp y finalmente, aunque no lo reemplazan, sí contribuyen, las apps de citas.

La pandemia de COVID-19 se convirtió en un momento histórico que no sabemos cómo relataremos a las próximas generaciones: ¿Qué les diremos de la distancia?, del día que saludar de beso a alguien se convirtió en un asunto de vida o muerte, de forma literal.

De acuerdo con la encuesta realizada por The Competitive Intelligence Unit, el 59.1% de los mexicanos afirma haber tenido una relación con alguien que conoció en línea; el 70% de los encuestados aseguró que ha utilizado este tipo de aplicaciones para conocer personas.

Tinder, Bumble, Grindr y Adopta un Chico son algunas de las opciones que se tienen a la hora de querer establecer cualquier tipo de vínculo, ya sea emocional, afectivo o solo sexual, y aunque ya existían desde hace años, la crisis sanitaria propició que las relaciones a través de internet se intensificaran y se convirtieran en algo tan común como lo era conocer a personas en un bar, café, fiesta, etc.

En las aplicaciones hay de todo: personas que buscan una relación de noviazgo; gente que quiere solo un ligue casual o sexo; parejas swinger; poliamorosos, hasta los que específicamente aseguran que quieren casarse.

Sea cual sea la razón por la que los usuarios descargan éstas plataformas, hay que entender que vincularse sexoafectivamente en la era digital, cambió las reglas del juego y sin importar los prejuicios que existen en torno al tema, la realidad es que tanto mujeres como hombres esperan obtener algo al descargar las apps que te prometen que conocerás personas increíbles. Aunque no todos consigan lo que buscan.

“Diego” es un influencer marketing en una empresa y a sus 28 años, solo busca cosas casuales en Bumble, app que lleva usando desde hace dos años.

“Siendo muy franco, lo único que busco es sexo. Llevo dos años desde que inició la pandemia en esto, aunque la verdad a mi no me ayudaron tanto las apps, yo considero que no tuve ningún éxito, no me funcionó”, dijo. “Solo salí con una chica de ahí y todo normal, considero que para el hombre heterosexual que no es tan atractivo, es dificil, aunque pues cuando estás aburrido te metes y das match y match, a veces sin éxito, yo creo que ya depende la suerte de cada persona”, aseguró.

Relató que la mayoría de las personas con las que sale, las encuentra a través de Instagram y que todo se da a partir de responder stories o dar like a las fotos.

Este usuario no es el único. Edgar, quien se dedica a los medios digitales, lleva varios meses en las apps de este tipo y asegura que no ha tenido muchos matches.

“Me gustó la dinámica que tenía en el que las chicas decidían hablar primero, sin embargo, no me sirvió pues a lo mucho hice dos o tres matches en los que nunca se llegó a concretar nada”, aseguró.

A pesar de las experiencias, dijo que le gusta buscar relacionarse de esta manera, ya que es una buena manera de darte cuenta que puedes conocer gente fuera de su círculo.

“El hecho de conocer gente fuera de tu círculo de amistades, laboral o familiar amplía las posibilidades de poder salir con alguien e incluso consolidar una relación, entonces seguiré intentando”, afirmó.

Por otro lado, hay gente que ha logrado conseguir lo que buscaba en internet, ese es el caso de Fernanda, quien después de dos años usando regularmente Tinder y Bumble, encontró una relación estable.

“La descargué porque llevaba rato sin salir con alguien y quería conocer personas que no fueran de mi círculo social. Un día que estaba aburrida durante el confinamiento de abril de 2020, decidí descargarla y empecé a hacer matches con gente que tenía muchos gustos en común”, relató.

La usuaria aseguró que salió con muchas personas en citas casuales hasta que encontró alguien con quien establecerse.

“Ya me había hartado porque salí como con 10 chicos, pero con todos era lo mismo, buscaban solo cosas casuales y yo muy en el fondo sí quería encontrar alguien para establecerme. Después de que di por vencida, un día que entré para borrar la app hice match con un chico y ahora ya llevamos 6 meses de relación”, contó.

Denisse, otra usuaria, también tuvo éxito.

“Hay veces que busco diversión y otra sólo por aburrimiento, la empecé a usar hace dos años para conocer gente nueva fuera del trabajo, ya que no suelo estar mucho tiempo en un sólo lugar porque viajo mucho”, dijo. “A veces estando tiempo en casa sí hay ocasiones en las que me gustaría salir más de una vez con alguien o al menos en una cita normal, pero cuando empiezo a estar fuera todo eso cambia, entonces los encuentros casuales funcionan bien para mí”, aseguró.

Usar las apps con inteligencia

En entrevista con Cultura Colectiva, Elizabeth Nava Catalán, psicoterapeuta especializada en relaciones, aseguró que la pandemia cambió la manera en la que las personas buscan pareja. Las aplicaciones de citas pueden ser una buena herramienta si es que se usan con inteligencia.

“Habrá un 30% que encuentran relaciones formales, pero hay otros que solo buscan salir del aburrimiento, tener sexo ocasional, coquetear con alguien o solo mandarse mensajes”, explicó la especialista que reiteró, durante la pandemia incrementó el uso de la tecnología para establecer vínculos, ya que era la única manera de tener contacto con otros.

“No podemos resistirnos al cambio, éstas son las nuevas formas que hay porque las condiciones de la vida también cambiaron. Entonces se hace lo que se puede, con lo que tenemos a la mano”.

Ante esta situación, la experta sugirió algunos consejos para no engancharse y disfrutar más la experiencia.

Baja las expectativas

Nava aconseja que a pesar de que el perfíl de la persona con la que hiciste match pueda parecerte muy atractivo o cumpla con las características que estás buscando, debes irte con cuidado y tratar de conocer más para no llevarte una desilusión.

“Les recomiendo que bajen sus expectativas, no se dejen apantallar. Lo mejor es tratar de platicar más con esa persona, si se puede hacer videollamadas y así es más probable de que antes de que lo veas en persona, puedas saber más sobre cómo es, sus expresiones y tener una mejor idea de su aspecto físico”.

Pláticas incómodas

La experta asegura que aunque pueda parecer contraproducente, lo más viable es que después de una cita o de llevar un tiempo hablando, lo mejor es enfrentar la situación y averiguar qué es lo que busca la otra persona, para así evitar perder el tiempo.

“Hay personas que buscan sexo casual y otras que buscan algo duradero, pero mi consejo es que dejen todo claro en los primeros encuentros para así saber si están en sintonía. No tengan miedo a parecer “intensos”, ya que la comunicación es esencial para que cualquier tipo de relación sea satisfactoria”.

Blindarse y desarrollar filtros

La psicoterapeuta dijo que lo mejor es desarrollar un “blindaje” y poner nuestros propios filtros, ya que de esta manera es más difícil que nos enganchemos en situaciones que no van para ningún lado.

“A veces nos ilusionamos con facilidad, pero eso no quiere decir que elijamos a la primera persona que se nos presente. Hay que saber cuáles son nuestros límites y qué es lo que estamos buscando, para así evitar relacionarnos con personas que desde un principio nos mandan señales de alerta”, concluyó.

