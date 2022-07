Compró una casa abandonada y encontró una puerta secreta: “Me voy a armar de valor y me voy meter” (Video)

Un joven argentino mostró en un video de TikTok que se hizo viral los misterios que oculta una vieja casa que adquirió.

No existe sensación más emocionante que la de habitar una nueva casa que adquiriste con tus ahorros para finalmente tener una vida de ensueño, pero, ¿te imaginas mudarte a un hogar literalmente abandonado y luego encontrar puertas secretas? Eso le sucedió al joven originario de Córdoba, Argentina, quien subió a su cuenta de TikTok un espeluznante video que se hizo viral debido al misterio que guardaba la casa vieja que compró en la localidad de Río Cuarto.

El TikToker identificado como Crix Aliz, mostró el momento cuando dio por casualidad con una habitación oculta en su nueva casa luego de descubrir una puerta secreta en una de las paredes de su jardín. @crixaliz, como se conoce en la plataforma, empezó a quitar las ramas que cubrían la puerta y con el paso del tiempo se interesó más por saber hacia dónde iba.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Hay una pieza, pero no sé lo que hay. Es enorme. Me voy a armar de valor y me voy a meter, tengo que saber lo que hay porque es mi casa y tengo que saber lo que tiene”, dijo.

Poco a poco, el joven fue publicando más videos sobre lo que descubrió detrás de la puerta y tanto él como los internautas quedaron impresionados con el hallazgo, pues resultó que había una habitación extra llena de libros, biblias, discos de vinilo, una televisión vieja, sillas de madera, muebles viejos y hasta roedores petrificados entre unas sábanas en el suelo.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Lo extraño no fue encontrar ese cuarto extra dentro de la casa, sino que éste estaba sellado como si los antiguos dueños no quisieran que nadie descubra el spot secreto.

Otro de los hallazgos del joven, fue que dentro de la misma habitación había una puerta más que lo llevó nada más ni nada menos que a su sala.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

En otro clip, él junto a una amiga exploraron el interior del cuarto y luego de unos minutos de ver algunos objetos salieron corriendo porque escucharon un ruido que los asustó.

Y luego de publicar varios videos virales, el joven no se quiso quedar con la duda y salió a hablar con los vecinos para ver si sabían algo sobre los dueños anteriores. Para su sorpresa, algunos de ellos afirmaron que se rumora que la casa está embrujada. Le mencionaron que ahí habitó una mujer de nombre Adelina Zárate que tuvo una vida difícil luego de sufrir un accidente.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

“Ya limpié todo en ese sector, hice piso nuevo incluso y quiero poner un taller para trabajar con madera. También vino un cura la semana pasada y mis seguidores me dicen de hacer otros rituales, como llamar a curanderos, pero no estoy tan seguro. Eso me da miedo”, dijo a La Nación.

Pero el cuarto no fue todo, pues después descubrió un espacio secreto detrás de un cuadro en la pared con objetos muy extraños.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Podría interesarte