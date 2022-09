Cosas que no son red flags (y de hecho son bastante normales) en una relación

Hay señales de alerta que no debes dejar pasar, pero estas no necesariamente lo son.

Ya te hemos hablado de red flags que no debes dejar pasar en una relación, sobre todo aquellas que te ayudan a identificar si estás con una pareja narcisista. Algunas veces, por ejemplo, esa persona te bombardea con muestras de amor y después, repentinamente, te ignora. Otras veces evita a toda costa asumir cualquier responsabilidad. Esas son claras señales de alerta.

Otras veces, sin embargo, hay cosas que se toman como red flags y en realidad son comportamientos bastante normales, parte de compartir la existencia con otros seres humanos, con todas sus complejidades. Por supuesto, cada persona parte de su propia experiencia para determinar cuáles son las señales que no dejará pasar en el futuro; puede que no estés de acuerdo con alguno de los puntos a continuación y eso está bien. Lo importante es siempre confiar en tu intuición, incluso si no puedes explicarlo con palabras: si algo no se siente bien, es muy probable que no esté bien.

Dicho esto, a continuación hablamos de algunas cosas que no necesariamente son red flags:

Guardar un lugar en tu corazón para su ex

Sí, es una red flag enorme cuando tienes una pareja que evidentemente no ha dejado ir a su ex. Pero es diferente a guardar cariño por alguien que en su momento fue una persona tan importante y con quien compartiste experiencias buenas y malas. Tenerle cariño a un ex no es una red flag, al menos no en una relación sana donde hay respeto y confianza.

Salir sin ti

Estar con alguien no implica hacer absolutamente todo juntos. Y aunque es lo máximo salir al mundo y conocer lugares nuevos en pareja, cada uno puede vivir su vida por separado sin que eso signifique que no se aman. Hay quienes adoran ir al cine o a caminar o salir de viaje por su cuenta, ¡y eso está bien!

Sentir atracción hacia alguien fuera de la relación

Las personas no tenemos un switch que se apaga automáticamente cuando empezamos a andar con alguien. No es como que dejemos de ver atractivas a otras personas solamente porque estamos muy enamoradas de una sola.

Dudar sobre el futuro de la relación

Incluso las relaciones más sanas tienen sus momentos difíciles, esos en los que alguno de los dos se pregunta si vale la pena seguir. Es de lo más normal detenerse a reflexionar al respecto. Y sí, como ya dijimos, es muy importante que hagas caso a tu intuición y escuches a tu propia voz cuando comienzas a dudar, pero prácticamente todas las parejas pasan por eso en algún punto.





























