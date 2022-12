¿Cuánto tiempo se puede aguantar sin tener relaciones?

No, no eres solo tú. Hay estudios que demuestran el tiempo estimado en el que una persona puede aguantar sin tener relaciones.

Tener una vida sexual activa es saludable y no lo decimos solo nosotros, sino también los expertos, quienes a lo largo de la historia han realizado diversos estudios que arrojan que la ‘falta de’ llega a ocasionar ciertos estragos a nivel físico y emocional a corto, mediano y largo plazo.

Por ejemplo, hay quienes perciben que los hombres son seres más sexuales que las mujeres, pero no. De hecho, está más que comprobado que ellas tienen los mismos deseos y muchas veces hasta más.

Y ojo, los periodos de abstinencia sexual suelen ser también necesarios y, como la mayoría de las cosas en el mundo, todo debe estar balanceado y no se debe caer en los extremos. Pero a todo esto, ¿cuánto tiempo se puede estar sin tener relaciones sexuales?

¿Cuánto tiempo puede aguantar un hombre y una mujer sin tener relaciones?

Cabe señalar que un encuentro sexual no solo se limita a una acción específica, sino también implica caricias, conexión, besos, abrazos, palabras y juegos que no necesariamente deben terminar en un coito.

Dicho esto, de acuerdo con la sexóloga y ginecóloga Francisca Molero del Institut de Sexología de Barcelona, un tiempo considerado como ‘mucho’ serían más de tres meses.

También es importante mencionar que no tener una pareja no significa que no se puede tener una relación, pues existe el autoerotismo que, guiado con uno que otro juguete para adultos, puede ser bastante enriquecedor en todos los sentidos.

Pero así como los expertos aseguran este periodo de tiempo como ‘tope’, sobra decir que cada persona puede experimentar cosas diferentes tanto mental como físicamente, así que lo importante es siempre informarse con expertos.

Pros de no tener sexo

- Si eres mujer, disminuyes el riesgo de quedar embarazada

- Se evita el riesgo de una enfermedad de transmisión

- Hay menos posibilidades de contraer una infección del tracto urinario

- Tienes la oportunidad de conocerte mejor a nivel íntimo

Contras de no tener sexo

- Se llegan a generar problemas de autoestima

- La ansiedad puede incrementar

- Baja de la libido

- Aumento de estrés

- Falta de dopamina, hormona que causa sensación de placer y relajación





