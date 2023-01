De colores, de noche, de día, con lentejuelas, cortos o largos... conoce dónde comprar vestidos de fiesta en la CDMX a buenos precios.

¿Dónde comprar vestidos de fiesta en CDMX que tengan las famosas ‘tres b’, es decir, buenos, bonitos y baratos?

Nunca falta la persona que nos invita a una boda, XV años, cumpleaños, graduación, bautizo, despedida de soltera, etc. con poco tiempo de anticipación y entramos en pánico porque no tenemos el vestido perfecto para la ocasión.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

La buena noticia es que, como la Ciudad de México lo tiene todo y es capaz de resolver nuestros problemas de último minuto, resulta que también tiene varios lugares donde venden vestidos de fiesta, ya sea para un look casual o algo más elegante.

1. Calle República de Chile en el Centro Histórico

Si se trata de encontrar lo que sea para una fiesta, el Centro Histórico tiene la mayoría de las respuestas y en ropa no hay excepción, pues existe una famosa calle con varios locales especializados en vestidos de alta costura para toda ocasión, incluyendo cóctel, gala y hasta vestidos de boda y para quinceañeras.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Ojo, si bien puede haber costos elevados, la realidad es que sí son más económicos que en otras tiendas.

Puedes llegar por metro Allende o Zócalo. La calle de República de Chile está entre la República de Honduras y Donceles.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

2. Vertiche

Una tienda que nació en el 2000 con la idea de ofrecer ropa para mujer a lo largo de la República Mexicana, y la cual también cuenta con vestidos de fiesta para todos los gustos y a buenos precios.

Tienen desde lo más casual ideal para una reunión familiar o hasta elegantes vestidos largos perfectos para una fiesta de noche.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Tienen sucursales en: 16 de septiembre, Tacuba, Paseo Pino Suárez, Madero, Eje Central, San Antonio Abad, Zona Rosa, Plaza Tepeyac, Plaza Condesa, Tacubaya, Plaza Lindavista, Portales, Azcapotzalco, Universidad, Plaza Central Iztapalapa y Cetram Rosario y Toreo.

3. Líneas

Otra tienda mexicana con costos muy accesibles y con prendas de todos los gustos, incluyendo vestidos coquetos para fiesta.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

Si no quieres lanzarte a alguna de sus tiendas físicas como la de Tacuba 76 en el centro, también puedes comprar en su página web.

Solo debes ir directo a la pestaña que dice ‘Looks de fiesta’ y elegir el que más te guste siguiendo la guía de tallas para no fallar.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

4. El Palacio de Hierro

Si buscas algo más fancy, esta tienda departamental ofrece vestidos de fiesta de marcas exclusivas como Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Prada, Victoria Beckham, Max Mara y más.

Hay sucursales en: Polanco, Centro, Roma, Coyoacán, Satélite, Santa Fé, Punta Norte, y más.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO

5. Analorena Couture Dresses

Esta boutique que también cuenta con vestidos de novia y damas de honor, ofrece vestidos de fiesta y de graduación de buena calidad y estilo.

Están ubicados en: Avenida 20 de noviembre 107 C en el centro de la CDMX y sus horarios son: Lunes a sábado de 11:00 am a 7:00 pm y domingos de 11:00 am a 5:00 pm.

PUBLICIDAD - SIGUE LEYENDO ABAJO









Podría interesarte