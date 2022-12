Descubre aquí el origen que no conocías sobre las Monster High, una de las franquicias más importantes en la historia de la juguetera Mattel.

Entre los juguetes más populares de la década, sin duda, las que conquistaron la cumbre fueron las muñecas Monster High, aunque… ¿Cómo fue que llegaron a los aparadores? Aquí contaremos el origen que no conocías sobre las Monster High y cuál fue su verdadera importancia para la cultura pop de nuestros días.

El origen que no conocías sobre las Monster High

Hace poco menos de una década, las muñecas Monster High fueron el gran boom que el mundo de los juguetes necesitaba, ya que nos presentaron piezas maravillosamente estilizadas que incluso varios adultos se animaron a coleccionar.

El concepto fue maravilloso desde el inicio: los monstruos famosos que nos aterrorizaron y conquistaron a través de la literatura, el cine y la televisión desde hace varios años ¡tuvieron hijos! Y éstos acuden a una escuela especial que les enseña a sacar su potencial para ser la mejor versión monstruosa de sí mismos, para continuar con el legado de sus antecesores.

Así, se lanzó en 2010 una serie de 6 muñecas principales y se anunció la próxima inclusión de otros personajes, de acuerdo con información del propio sitio web de Mattel, su productora, que desde el 2007 puso a cargo al diseñador de empaques Garrett Sander y a su hermano gemelo, Darren, a desarrollar todo el concepto.

Garrett contó en una cápsula lanzada en el canal de YouTube Mattel Shop que la inspiración le vino a él y a su hermano tras salir de compras con unas chicas y notar que ellas estaban fascinadas con la moda gótica, por lo que quiso que su creación tuviera una estética oscura aunque chic.

A Darren se le ocurrió el slogan principal de la franquicia: “¡Lo Freaky se volvió fabuloso!”, y entre los dos empezaron a desarrollar la trama de Monster High y a sus personajes principales, inspirándose incluso en el estilo visual del cineasta Tim Burton y la cantante Lady Gaga, según información del International Business Times.

Mattel le tenía una fe increíble al proyecto, y por ello pidió a la autora Lisi Harrison que escribiera una novela inspirada en el mundo creado por los hermanos Sander, la cual fue lanzada en el mismo año para llamar la atención de otros públicos juveniles.

Además, en el sitio web de Monster High también se estrenó una serie web de capítulos cortos animados protagonizados por los personajes, y la historia de los mismos se exploró aún más con los diarios que se incluyeron con cada muñeca y las fichas de perfiles que se compartieron en internet.

Un dato curioso, según The Wall Street Journal, es que Monster High fue la primera franquicia de Mattel de este milenio en ser lanzada como juguetes individuales sin un acompañamiento del mundo del entretenimiento, ya que lo que la empresa quería ver era si los propios juguetes podían llamar la atención a los niños al simplemente verlos en los aparadores sin haber conocido nada de ellos con anterioridad.

La hechura de los prototipos de las muñecas se realizó con el molde de una línea de muñecas que Mattel nunca lanzó al mercado, según una publicación en Instagram de Garrett Sander, el cual tenía la figura corporal de Barbie pero con articulaciones, y para la ropa, zapatos y accesorios se ocuparon modelos muy similares a los de la colección My Scene.

Se hicieron varios cambios desde la idea original, sobretodo tomando en cuenta la opinión de algunas niñas que pudieron ver los prototipos; por ejemplo, añadió Sander, en un principio el personaje de Frankie Stein no era verde porque se sabía que los juguetes verdes no gustaban a los niños, pero las niñas que vieron el producto pidieron que fuera verde porque era hija de Frankenstein.

¿Quiénes son los personajes principales de Monster High?

Como se dijo anteriormente, Mattel lanzó una serie original de 6 muñecas a las cuales decidió añadir nuevos personajes meses después. Los protagonistas tanto de su colección como de las novelas, las series y hasta los futuros videojuegos que se lanzaron son los siguientes:

Frankie Stein: hija de Frankenstein y la novia de Frankenstein. Su piel es de color verde menta y tiene un cabello oscuro con rayas blancas. Es algo torpe pero muy buena amiga, y es el personaje principal de la franquicia.

Draculaura: hija de Drácula. Aunque tiene apariencia joven, la realidad es que es mucho más vieja por ser vampira. Su estilo casi siempre es rosado, igual que su piel. Es tierna, linda y buena consejera.

Clawdeen Wolf: hija de un hombre lobo. Es morena y de cabello castaño, largo y despeinado. Tiene orejas de lobo en lo alto de la cabeza, y colmillos. Es algo temperamental pero muy leal con sus amigos.

Lagoona Blue: hija de un monstruo marino. Su piel es azul como el mar; tiene branquias y aletas en todas las extremidades, y un cabello rubio sedoso. Es muy calmada y casi siempre es la voz de la razón en el grupo.

Cleo de Nile: hija del faraón momia Ramsés de Nile. Su outfit incluye algunas vendas, y su cabello oscuro tiene matices dorados. Es muy antipática y tiene una personalidad de líder, aunque en el fondo puede ser muy cariñosa.

Deuce Gorgon: hijo de la Gorgona, por lo cual su cabello está formado por serpientes, y debe usar lentes oscuros para no encausar su poder de convertir en piedra. Está loco por Cleo, su novia, y es muy buen amigo.

Otros personajes regulares e importantes

Existen más de 100 personajes diferentes en el universo de Monster High, y muchos de ellos tienen ediciones especiales ligadas a una película o a una temporalidad, por lo que hay más de 1000 muñecas de toda la colección. Algunos de los personajes que casi siempre aparecen con los principales son:

Abbey Bominable: hija de un Yeti. Es estudiante de intercambio de una escuela en las montañas. Su temperamento es variable, y es una chica bastante directa y ruda, aunque muy buena con sus amigos.

Ghoulia Yelps: hija de un zombie. Sólo puede hablar en el idioma de los zombies (en gruñidos y gemidos), pero es muy inteligente y sagaz, aunque un poco tímida.

Clawd Wolf: hermano de Clawdeen e hijo de un hombre lobo. Es estrella en deportes y muy popular entre las chicas por su atractivo físico, aunque él está enamorado de Draculaura, su novia.

Jackson Jekyll y Holt Hyde: son los descendientes del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por lo que mientras el primero es un chico nerd, algo torpe y tímido, el segundo es travieso, popular y muy temerario.

Operetta: es hija del Fantasma de la Ópera, por lo que su talento con la música es bastante fuerte. Su personalidad es como la de una diva, aunque suele ser muy leal con quien se gana su corazón. Su música favorita es el country.

Spectra Vondergeist: es hija de una pareja de fantasmas, por lo que su cuerpo es espectral y no físico. Es la gran chismosa de la escuela, y comparte los secretos de otros en su sitio, Ghostly Gossip.

Toralei Stripe: hija de un hombre-gato. Siempre se está metiendo en problemas y metiendo a otros en los mismos por tener una personalidad muy traviesa, maquiavélica y malvada. Su mayor enemiga es Cleo.

Skelita Calaveras: es una calavera que llegó como alumna de intercambio desde Hexico (la versión ficticia de México), por lo que su atuendo guarda ciertas similitudes al de la catrina. Es muy buena diseñadora y tiene fuertes valores familiares.

Cupido: hija adoptiva de Eros. Cuando la añadieron a mediados del 2013, formaba parte de Monster High como alumna regular, aunque terminó acudiendo a la escuela Ever After High, hermana a Monster High, y dejó de aparecer en esta franquicia.

El universo de Monster High en otros medios

El mundo de Monster High es demasiado basto, y las historias de los personajes pueden ser consumidas no sólo a través del sitio web y de las fichas de las muñecas, sino también, como ya se comentó anteriormente, en libros, videojuegos, series y películas, las cuales expondremos brevemente aquí:

Libros: Lisi Harrison fue la encargada de realizar las novelas inspiradas en este universo, aunque su historia no sigue la trama ni de la serie ni de ninguna de las películas, y tampoco fue adaptada a ninguna de ellas. Lanzó 4 tomos protagonizados por Frankie y otra chica llamada Melody. También se lanzaron otros textos complementarios a las series y películas, aunque no tuvieron la misma popularidad.

Videojuegos: se han lanzado 4 juegos para diferentes consolas que siguen diversas historias, y uno de ellos incluso es la adaptación de su película “13 Deseos”; también hay un par de aplicaciones para celular y unos cuantos minijuegos en el sitio web.

Música: existen dos canciones principales del universo de Monster High: “Fright Song”, que se lanzó en 2010 como el tema emblema de la marca; y “We Are Monster High”, del 2016, para anunciar el remake de todo el proyecto. Ambas cuentan con videos musicales en live action en YouTube.

Series: existen dos series web principales del mundo de Monster High; la primera constó de 175 mini episodios distribuidos entre 6 volúmenes/temporadas, especiales de DVD y capítulos promocionales; mientras que la segunda constó de un único volumen, titulado “Aventuras del Equipo Ghoul”, con 14 capítulos de más de 10 minutos de duración y que formó parte del remake de la franquicia.

Películas: la gama de películas de la franquicia se divide en 4 etapas: la primera, en 2D, constó de dos títulos; la segunda, con personajes modelados en 3D, constó de 11 títulos; la tercera, con nuevos diseños animados y siguiendo al remake de 2016, constó de 2 títulos; y la cuarta, que se compone del primer live action y una secuela que ya está en producción.

Remake del 2016 y especulación de cancelación

Aunque la franquicia le hizo ganar a Mattel cerca de mil millones de dólares en 3 años desde su lanzamiento, de acuerdo con datos del medio National Public Radio, las ventas de las muñecas empezaron a irse a pique entre 2014 y 2015, lo que llevó a la empresa a tomar medidas nuevas para volver a despuntar su creación.

Así, según el sitio Culture Honey, la compañía decidió realizar un remake de las muñecas y su historia para 2016, contando con un nuevo equipo de diseñadores y no renovando el apoyo de Garrett Sander, el creador principal, para este proyecto.

Los diseños de las nuevas muñecas fueron más estilizados para poder llamar la atención de las nuevas generaciones, y aunado a ello se lanzaron una nueva serie web y dos películas animadas que contarían la nueva historia de Monster High.

Sin embargo, sus esfuerzos fracasaron, y de las nuevas versiones no se logró vender mucho, por lo que Mattel decidió dejar de producirlos y sacar la marca del mercado, de forma silenciosa, en 2018, de acuerdo con el libro “HowExpert Guide to Doll Collecting”, de Charlotte Hopkins.

Algo que también impactó de manera negativa a la marca fue el cese de producción de su sello hermano, Ever After High, por lo que las especulaciones de la cancelación total de Monster High no se hicieron esperar; sin embargo, dos años después, cuando comenzó la pandemia de coronavirus, Mattel decidió apostar de nuevo por el sello sacando versiones especiales de coleccionista, llamadas “Skullector”, que se vendieron por miles de pesos y se inspiraron en películas como “It” y “El Resplandor”.

Esas nuevas muñecas, con trajes hechos en alta costura y diseños muy cuidados, fueron bastante populares entre el público, por lo que en 2021 también se decidió lanzar dos nuevas muñecas aunque ahora inspiradas en personajes de “Beetlejuice” y “Gremlins 2″.

Como Mattel se dio cuenta de que aún hay público interesado en Monster High, en mayo de este año relanzó una nueva edición de las versiones de las muñecas del 2010, con los mismos empaques y contenido, la cual vendió en línea a través de su sección Mattel Creations; tuvo tanta demanda que toda la tanda se agotó en menos de un día, según datos del propio sitio web.

Actualmente, se desconoce si Mattel está planteando una nueva edición de las muñecas Monster High que pueda estar ligada con las películas live action, aunque es muy claro que tienen un público base que estaría dispuesto a conseguir de nueva cuenta sus productos.

¿Tuviste la oportunidad de conseguir una Monster High para ti o tus pequeños? Cuéntanos tus comentarios y anécdotas a través de nuestros canales digitales, y si buscas más contenido relacionado con juguetes, aquí te dejamos estos enlaces: ¿De dónde salieron las muñecas Rainbow High y por qué deberías conocerlas?; ¿Cuál es la historia detrás de Max Steel?; y Las Barbies más raras del mundo.

