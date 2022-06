Ella es Zawe Ashton, la actriz de Marvel que está comprometida con Tom Hiddleston

La actriz está esperando un bebé con el intérprete de Loki.

Tom Hiddleston y Zawe Ashton sorprendieron al anunciar que están esperando a su primer bebé juntos. Fueron medios de Estados Unidos los que confirmaron la noticia, luego de que en la premiere de la película Mr. Malcolm’s List, la actriz se dejó ver con su pancita.

Hace tan solo unas semanas la pareja anunció su compromiso, y aunque Hiddleston es mundialmente conocido por interpretar a Loki en el universo de Marvel, su prometida que aún no tiene una trayectoria tan popular, también es una actriz de la que te contamos más a fondo.

¿Quién es Zawe Ashton?

La actriz británica de 37 años, comenzó su carrera en 1995, principalmente en series televisivas de su país. Además tiene una larga trayectoria en el teatro en puestas en escena como Rhinoceros, The Arsonists, Gone Too Far! y Othello.

En cuanto al cine, ha tenido pequeños papeles en cintas como Nocturnal Animals y La Viuda. Al parecer su gran oportunidad se presentó al ser la elegida para interpretar a la villana en la película The Marvels que se estrenará en 2023, con la cual entrará a este universo cinematográfico al que también pertenece su novio.

La historia de amor de Tom Hiddleston y Zawe Ashton

Los actores coincidieron en el escenario de “Betrayal”, una obra de teatro que protagonizaron juntos en 2019. En esta puesta, interpretaron a un matrimonio y fue aquí donde surgió el flechazo.

A partir de ahí comenzaron una relación que se ha mantenido en el hermetismo hasta que Ashton fue captada usando un anillo de compromiso durante los BAFTA en marzo pasado.

Tras las especulaciones de una posible boda, Hiddleston confirmó en una entrevista su compromiso con la actriz. “Estoy muy feliz”, confesó a Los Ángeles Times.

La reciente actualización de la pareja, se dio cuando Zawe se presentó en la alfombra roja de Mr. Malcolm List, película en la que participa haciendo visible que está en la espera de un bebé.

