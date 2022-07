Infidelidad financiera: Una forma de mentir sobre el dinero que puede acabar con tu relación

Una infidelidad nunca estará justificada, aún cuando se trate de dinero.

Una infidelidad es una mentira que a la larga se puede convertir en una razón de ruptura, aún cuando ésta se presente en el aspecto financiero. Si en una pareja no hay comunicación y confianza, nada está bien.

Muchas veces hemos hablado de las infidelidades de pareja, desde mensajes en Whatsapp y más allá de las sábanas, sin embargo, por lo regular dejamos atrás un tema tan importante como son los asuntos financieros porque puede resultar incómodo y en algunas ocasiones se puede pasar por lo alto, cuando es uno de los temas más importantes en toda relación.

Sí, el dinero sí importa en una relación aunque tratemos de negarlo y quien diga que no, está mintiendo, ¿por qué? Por el simple hecho de que en un noviazgo hay gastos que tienen que caer sobre los dos de forma equitativa, una cita no debería ser subsidiada por uno solo.

Mientras que en un matrimonio es aún peor: Los gastos del hogar es algo que concierne a los dos (y cuando hay hijos de por medio, mucho más) y de no ser así, es cuando comienzan a surgir los problemas tarde o temprano. Y en este punto, es cuando aparece la “infidelidad económica”.

¿Qué es la “infidelidad económica”?

La “infidelidad financiera” es básicamente cuando en una pareja, uno de los integrantes oculta al otro, tantos sus ingresos reales como deudas con el afán, en el mejor de los casos de protegerla o en el peor por querer gastar más de lo que se tiene acordado principalmente por fines recreativos.

Además, la “infidelidad financiera” no es algo que surja de la simple imaginación o intuición, hay estudios que lo visualizan, por ejemplo, en 2019, la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos publicó una encuesta en el Journal of Consumer Research en la que de 100% participantes, el 41% admitió haber cometido engaños financieros en su relación.

Más reciente, en noviembre de 2021, un sondeo que llevó a cabo la organización estadounidense National Endowment for Financial Education (NEFE) determinó que el 43% de un 100% de participantes había sido deshonesto a su pareja en temas de dinero. Mientras que en enero de 2022, US News & Report hizo otra investigación que arrojó que el 30% de los participantes se había callado información sobre este tema en su relación.

Sin embargo, no es solo un problema que se presente en Estados Unidos, en todo el mundo sucede que uno de los integrantes de la pareja pide un préstamo que lo consume hasta que tiene que poner en juego algunos bienes que compró en conjunto con el otro integrante, por dar un ejemplo. Los problemas por el dinero pueden terminar en divorcio.

Bienes separados

Al tanto, una de las decisiones más importantes que han tomado las parejas que deciden casarse es la de hacerlo por bienes separados con la intención de que cada uno administre correctamente sus ganancias y en caso de un divorcio, no haya necesidad de pelear algo.

De acuerdo a SModa, en Cataluña el régimen económico de separación de bienes es el convenio que se establece por defecto al contraer matrimonio y si la pareja quiere optar por bienes mancomunados se tiene que solicitar de manera oficial, por lo que la “infidelidad financiera” no es frecuente en dicho lugar.

¿Qué se puede hacer ante la “infidelidad financiera”?

Ojo, puede que la “infidelidad financiera” no sea con intención e incluso el que engaña sobre sus gastos no este consciente de las consecuencias que eso traiga, por lo tanto, los especialistas recomiendan que la pareja tenga comunicación en el aspecto del dinero.

De acuerdo a la psicóloga Ainhoa Plata para SModa, la “infidelidad financiera” se basa principalmente en: “Deudas por tarjetas de crédito (uno de los miembros de la pareja gasta por encima de las posibilidades y la deuda de ambos se va acumulando) y gastos por problemas con el juego. De todas las situaciones que he visto, esta es la que se vive más como una infidelidad, ya que hay secretos constantes, mentiras, escapadas, sentimiento de traición, etc. Es muy similar al de una infidelidad sexual o amorosa”.

Mientras que una solución es el sentarse a hablar directamente sobre los problemas de dinero: “Lo mejor es sentarse, hacer todas las preguntas en torno al dinero, como si se tiene un colchón de emergencia, si se decide ahorrar, quién se va a ocupar de sacar el efectivo del cajero y llegar a una especie de acuerdo que se puede revisar. Al final lo que tiene que hacer la pareja es revisar su fórmula perfecta”.

Así, la “infidelidad financiera” es uno de los problemas más frecuentes en una pareja que si no se atiende de la manera más directa podría terminar de la peor manera. Una pareja es de dos, ambos tienen que ser equipo y tener confianza entre ellos.

