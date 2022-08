Venganza nivel: Inscribió a su novio al servicio militar por haberle sido infiel

“Nos vemos en el infierno”, dijo la joven en el video viral de TikTok donde mostró su venganza a su novio infiel.

Cuando se descubre una infidelidad por parte de la pareja hay quienes deciden terminar la relación para después continuar con su vida y hay quienes prefieren vengarse de esa persona que les rompió el corazón para ser quienes se “ríen al último”, pero ninguna otra venganza como la que hizo una usuaria en TikTok que sorprendió a sus seguidores.

Resulta que la joven Juanita Alzate Angel publicó un polémico video en TikTok que se hizo viral en el que afirmó que inscribió a su novio al servicio militar luego de que descubriera que éste le fue infiel.

El clip lo acompañó con un audio que parece ser el fragmento de una telenovela colombiana que dice: “Con la diabla nadie se mete, nos vemos en el infierno, malparido”.

El video viral causó tanta controversia, que logró más de 9 mil comentarios en la plataforma.

“El ejército tendrá muchos voluntarios”; “Si le sirvió a otras que le sirva a su nación, claro que sí”; “A veces hasta miedo da terminar con alguna novia xq no saben las locuras q son capaces de hacer cuando las dejas”; “¡Porque una mujer dolida es más peligrosa que el diablo mismo! Amooooo”, fueron algunos de los comentarios.

Pero hubieron algunos mensajes que destacaron entre todos los que aplaudieron la hazaña de la joven y fue de alguien que comentó que eso era ilegal y otro donde mencionaron que eso no funciona así de fácil y que seguro solo era contenido. Tras esto, @juanitaalzateange tuvo que salir a aclarar la situación, pues varias mujeres le preguntaron cómo le hacían para también vengarse de sus novios de esa manera.

Luego de emocionar a sus seguidoras y luego de causar revuelo con su video, la TikToker aclaró que no era real, pues supuestamente nunca escribió a nadie al servicio militar y hasta dijo que no tenía novio. Mencionó que recibió muchas críticas por su acción y le dijo a sus seguidores que no deben creer todo lo que ven en redes.

