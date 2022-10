La familia también te puede lastimar y se vale alejarse

No, que seamos familia no significa que debamos estar juntos por la eternidad...

A lo largo de mi vida me he dado cuenta que, al menos en Latinoamérica, las personas tienen un gran apego familiar e incluso construyen un (erróneo) concepto de tolerancia ante cualquier acto de violencia física o psicológica, ya que ‘son familia’. Por esta razón, he conocido experiencias de gente que vive en un infierno en casa, el cual está va justificado con la frase ‘lo hago porque te quiero’.

¿Esto te resuena?, irónicamente, ¿te suela familiar? Estoy segura que sí, pues somos seres humanos y cualquiera puede estar pasando por esta situación de toxicidad disfrazada de cariño.

Y mucho hablamos de lo conflictivas que pueden ser algunas relaciones de pareja, sin embargo, poco se escucha de lo mal que puede estar una relación con algún amigo o algún miembro de la familia como con la madre, el padre o los hermanos, quienes al ser estar en el núcleo directo se pueden convertir en una pesadilla y hasta puede ser aún más difícil desprenderse de ellos, ya que o viven bajo el mismo techo o deben ‘mantener la unión’.

En mi experiencia, puedo decir que la familia por parte de mi mamá y mi papá no es perfecta y a lo largo de los años aprendí que la mejor manera para mantener mi salud mental era alejarme de aquellas personas que no aportan algo positivo en mi vida. Por ejemplo, no falta la prima que se la pasa criticando a todos a sus espaldas o la tía que juzga y juzga sin verse a sí misma.

Pero también he sabido de situaciones extremadamente duras donde la madre o el padre es que realiza abuso psicológico a sus hijos dañándolos de por vida desde que son pequeños. Esto es muy triste, pues en la infancia no nos percatamos de las cosas que están mal.

Por todo eso, debemos hablar de lo saludable que es alejarse de la familia que te daña y te lastima. No importa si es tu hermana, tu prima favorita, tu papá o tu mamá. Lo importante eres tú y tú eres la única persona capaz de encaminar tu vida hacia donde la quieras llevar.

Basta de normalizar los maltratos y basta de afirmar la frase “es familia y por eso se lo aguanto”.

